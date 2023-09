Κοινωνία

Κακοκαιρία “Elias” - Αττική: Έκλεισε η λεωφόρος Αναβύσσου για λόγους ασφαλείας

Ο δρόμος, έκλεισε στο ύψος της ταβέρνας Διαμαντή εξαιτίας υπερχείλισης του ρέματος που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Έκλισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας η λεωφόρος Αναβύσσου, μετά την ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε νωρίς το πρωί.

Ο δρόμος, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, έκλεισε στο ύψος της ταβέρνας Διαμαντή εξαιτίας υπερχείλισης του ρέματος που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Ήδη από τις 02.00 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί κάποιες μεμονωμένες κλήσεις, 20 μέχρι στιγμής, για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων κυρίως σε περιοχές στα βόρεια και στα δυτικά της Αττικής.

