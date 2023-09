Life

“Το Πρωινό” - Βασίλης Καρράς: Ο αδελφός του και η αλήθεια για την υγεία του (βίντεο)

Τι είπε ο Δαμιανός Κεσογλίδης για την υγεία του Βασίλη Καρρά. Πως περνά τον χρόνο του. Η μπιρίμπα, ο Θεός, η επίσκεψη σε στούντιο ηχογράφησης και η ευχή “να επανέλθουμε σιγά - σιγά”.

Ο αδελφός του Βασίλη Καρρά, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την κατάσταση της υγείας του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο οποίος το τελευταία διάστημα δοκιμάζεται από σοβαρή ασθένεια και υποβάλλεται σε θεραπείες.

Ο Δαμιανός Κεσογλίδης (σημ: Βασίλης Κασογλίδης είναι το πραγματικό ονοματεπώνυμο του τραγουδιστή, το επίθετο Καρράς είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο), είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο Βασίλης Καρράς έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης της υγείας του και της εξέλιξης της θεραπείας, έχει καλή διάθεση και στέκεται γενναία απέναντι στο πρόβλημα του και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε και σε στούντιο ηχογράφησης για να δοκιμάσει την φωνή του.

«Όλα βαίνουν καλώς. Ο Βασίλης παλεύει… αναρρώνει. Είναι αισιόδοξοι οι γιατροί», είπε ο αδελφός του Βασίλη Καρρά.

Όπως είπε ο Δαμιανός Κεσογλίδης, «Μέρα παρά μέρα τον συναντώ και περνούμε χρόνο μαζί. Κάνουμε καλαμπούρι, βγαίνουμε στο μπαλκόνι του, συζητάμε, παίζουμε την μπιρίμπα μας, πάμε με το αυτοκίνητο βόλτα στο χωριό, πάμε στα χτήματα του Βασίλη στην Καβάλα».

Επεσήμανε ότι «Δίνει τη μάχη του πάρα πολύ γενναία, είναι υπερήφανο άτομο! Είναι πολύ ανεβασμένος, ξέρει τι μέλλει γενέσθαι, ξέρει τα πάντα. Άνθρωπος είναι… Το πολεμάει! Είναι πολύ γενναίο άτομο, παλεύει, ελπίζει, ο Θεός είναι πολύ μεγάλος, οι επιστήμονες του δίνουν μεγάλες πιθανότητες».

Μάλιστα, ο Δαμιανός Κεσογλίδης,αποκάλυψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ότι εκείνος και ο Βασίλης Καρράς «πριν από 20 ημέρες πήγαμε στο στούντιο, δοκίμασε, έκανε… και έλεγε “άντε, να επανέλθουμε σιγά - σιγά”. Κάτσαμε γύρω στις 2,5 ώρες».

Μετά την προβολή του βίντεο, ο Γιώργος Λιάγκας είπε «Για πρώτη φορά να πούμε την αλήθεια. Η αλήθεια ποια είναι; Ο Βασίλης Καρράς περνά μια πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Έχει αφεθεί στα χέρια των γιατρών και στην πίστη του στον Θεό. Ακολουθεί τις θεραπείες, είναι σε μια καλή φάση τώρα, είναι πολύ δυνατός, γνωρίζει ποια είναι η κατάσταση, δεν του έχουν πει ψέματα ούτε του έχουν χρυσώσει το χάπι».





