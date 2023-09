Κοινωνία

Σκιάθος: Έκλεβε εκκλησίες και έκρυβε τα χρήματα σε εξωτερική καβάντζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

0 18χρνος δράστης πραγματοποίησε μέσα σε ένα διήμερο, δυο κλοπές σε εκκλησίες και μια σε επιχείρηση.

-

Ένας 18χρονος είχα βάλει στο μάτι τις εκκλησίες στη Σκιάθο και μέσα σε λίγες ημέρες πραγματοποίησε κλοπές σε δυο ναούς και μια επιχείρηση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Το μεσημέρι της Τρίτης 26/9 συνελήφθη στη Σκιάθο ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Όπως προέκυψε από σχετική έρευνα, κατά το χρονικό διάστημα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 24-09-2023 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 26-09-2023, ο δράστης διέπραξε 3 περιπτώσεις κλοπών από δύο Ιερούς Ναούς και επιχείρηση της Σκιάθου, αφαιρώντας συνολικά μικρό χρηματοκιβώτιο με άγνωστο χρηματικό ποσό και άγνωστο μικροποσό από μικρό χρηματοκιβώτιο από τους δύο ναούς, καθώς και το χρηματικό ποσό των 760 ευρώ και διάφορα κέρματα από την επιχείρηση.

Ο δράστης είχε αποκρύψει, σε εξωτερικό σημείο, το χρηματικό ποσό των 303,60 ευρώ, το οποίο υπέδειξε και κατασχέθηκε. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, δεν είχε προβεί στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ως όφειλε.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ - Φωτιά: εκατόμβη νεκρών σε γάμο (εικόνες)

Κρήτη: Έκλεψε αυτοκίνητο και το τράκαρε λίγο παρακάτω

Κινηματογραφική καταδίωξη από το Κορωπί στη Γλυφάδα