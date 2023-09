Οικονομία

Φορολοταρία Αυγούστου: Δείτε εδώ αν κερδίσατε

Από 1.000 έως 50.000 ευρώ είναι τα δώρα που μοιράζει κάθε μήνα η φορολοταρία στους τυχερούς καταναλωτές.

Έγινε η κλήρωση της φορολοταρίας για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που έγιναν τον Αύγουστο του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι με το νέο σύστημα της φορολοταρίας ένας από τους τυχερούς λαχνούς της φορολοταρίας κερδίζει μέχρι και 50.000 ευρώ, ενώ τα έπαθλα είναι πλέον κλιμακωτά.

Συγκεκριμένα, κάθε μήνα 556 φορολογούμενοι κερδίζουν τα εξής ποσά:

1 που κερδίζει 50.000 ευρώ,

5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ,

50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ και

500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερώνονται στη σχετική ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ για να δουν αν είναι ανάμεσα στους τυχερούς, πληκτρολογώντας τα στοιχεία εισόδου στο taxisnet.

Μπορείτε να δείτε αν κερδίσατε στη φορολοταρία για τις συναλλαγές Αυγούστου μέσα από την παρακάτω διεύθυνση. Θα πρέπει να ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΕΔΩ και ακολούθως να επιλέξετε την κατηγορία «Δημόσια κλήρωση - Συναλλαγές και Λαχνοί» και να εισάγετε κωδικούς Taxisnet όταν ζητηθεί.

