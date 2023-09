Πολιτική

Βελόπουλος κατά Κασσελάκη… μέσω της μητέρας του συντρόφου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ποιος το είπε; Αυτός; Δεν έχει καμία απολύτως σημασία», η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ.

-

Επίθεση στον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη, για «πράγματα που δεν ευσταθούν στο βιογραφικό του» και για σχέση με δημόσια προμήθεια της μητέρας τού συντρόφου του, εξαπέλυσε σε παρέμβασή του, από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης

Εάν η δική μου πεθερά μου είχε σχέση με δημόσια προμήθεια θα ήμουν δακτυλοδεικτούμενος είπε ο κ. Βελόπουλος. Ρώτησε εάν είναι ηθικό, που η μητέρα του συζύγου του, πήγε να πάρει μια δουλειά 1,2 δισ. από το Δημόσιο, δηλαδή τους μετρητές της ΔΕΔΔΗΕ. Υποστήριξε μάλιστα ότι η μητέρα τού συζύγου του κ. Κασσελάκη, προσέφυγε στο ΣτΕ, έχασε την υπόθεση και τώρα εκβιάζει την κυβέρνηση ότι θα πάρει την εταιρεία από την Κόρινθο και θα φύγει από την Ελλάδα.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε επίσης στην ακρίβεια και μίλησε για ατολμία της κυβέρνησης να πατάξει την «αισχροκέρδεια». Ο λαός πένεται είπε ο κ. Βελόπουλος αναφερόμενος στην άνοδο της τιμής του λαδιού: Με επιδοματάκια και σοβιετικού τύπου «pass» δεν λύνεται το πρόβλημα είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση ότι παίρνει 6,5 δισ. ευρώ παραπάνω, από επιπλέον φόρους, λόγω της ακρίβειας, και δίνει 2 δισ. πίσω με τα λεγόμενα «pass»

Σχολιάζοντας την ομιλία Βελόπουλου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρ. Γιαννούλης μνημόνευσε απάντηση του «Γέρου της Δημοκρατίας» Γιώργου Παπανδρέου, μετά από ένα «ανερμάτιστο παραλήρημα» βουλευτή: «Ποιος το είπε; Αυτός; Δεν έχει καμία απολύτως σημασία».

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ - Φωτιά: εκατόμβη νεκρών σε γάμο (εικόνες)

Κρήτη: Έκλεψε αυτοκίνητο και το τράκαρε λίγο παρακάτω

Κινηματογραφική καταδίωξη από το Κορωπί στη Γλυφάδα