Μετανάστες: Μηχανισμός Καταγγελιών για παράβαση θεμελιωδών δικαιωμάτων

Καταγγελία μπορεί να υποβάλει κάθε πολίτης τρίτης χώρας που θεωρεί ότι θίγονται άμεσα από ενέργειες ή παραλείψεις δημόσιας αρχής τα θεμελιώδη δικαιώματά του

Ξεκίνησε η λειτουργία του μηχανισμού υποβολής καταγγελιών παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η δημιουργία του Μηχανισμού αποτελεί μέρος των αρμοδιοτήτων του υπεύθυνου Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος δέχεται έγγραφες καταγγελίες από πολίτες τρίτων χωρών για φερόμενες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων από ενέργειες ή παραλείψεις δημοσίων αρχών, κατά την είσοδο στη χώρα ή/και κατά τις διαδικασίες υποδοχής ή/και κατά τη διαδικασία χορήγησης διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.

Καταγγελία μπορεί να υποβάλει κάθε πολίτης τρίτης χώρας εάν θεωρεί ότι θίγεται άμεσα από ενέργειες ή παραλείψεις δημόσιας αρχής και θεωρεί πως ένα ή περισσότερα από τα θεμελιώδη δικαιώματά του/της έχουν παραβιαστεί εξαιτίας των εν λόγω ενεργειών ή παραλείψεων, κατά την είσοδο στη χώρα ή/και κατά τις διαδικασίες υποδοχής ή/και κατά τη διαδικασία χορήγησης διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.

Ο υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων διεκπεραιώνει τις καταγγελίες εμπιστευτικά, ενημερώνει τους καταγγέλλοντες για την πορεία εξέτασης των καταγγελιών και ενημερώνεται για την εξέλιξη των καταγγελιών που διαβιβάζει για περαιτέρω εξέταση στα αρμόδια όργανα.

Τα τυποποιημένα έντυπα καταγγελιών, καθώς και οι πληροφορίες για τους τρόπους συμπλήρωσης και υποβολής τους έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο: https://migration.gov.gr/fro-complailnt-mechanism/

