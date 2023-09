Κόσμος

Αναντολού: Η Αγιά Σοφιά δεν πωλείται στο Βατικανό

Ανακοίνωση του Κέντρου Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας διαψεύδει είδηση, σύμφωνα με την οποία «η Αγία Σοφία πωλήθηκε στο Βατικανό

Δημοσίευμα του ειδησεογραφικού Πρακτορείου Αναντολού δημοσιεύει σύντομη ανακοίνωση του Κέντρου Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας με την οποία διαψεύδεται η είδηση που διακινήθηκε σε ορισμένους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η Αγία Σοφία πωλήθηκε στο Βατικανό για 38 δισεκατομμύρια δολάρια» ενώ ρητώς αναφέρεται «ότι δεν τίθεται θέμα πώλησης της Αγίας Σοφίας».



Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Παρακαλείστε να μην πιστεύετε τους αβάσιμους ισχυρισμούς σχετικά με την Αγία Σοφία που έχουν διατυπωθεί τις τελευταίες ημέρες με ειδήσεις όπως: "Έχει πωληθεί" και "Η αποκατάσταση θα διαρκέσει 50 χρόνια και θα κλείσει κατά την διαδικασία αυτή"», σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου



Επισημαίνεται ότι σχετικά με τη χρονική διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης του τεμένους είχε προηγηθεί επίσημη ανακοίνωση του Κέντρου Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας σύμφωνα με την οποία διαψευδόταν ο ισχυρισμός ότι η αποκατάσταση του τεμένους της Αγίας Σοφίας θα διαρκέσει 50 χρόνια και ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών το μνημείο θα παρέμενε κλειστό τόσο για τη θρησκευτική λατρεία όσο και για επισκέψεις.

Πάντως σήμερα η εφημερίδα Μιλλιέτ επαναφέρει δηλώσεις του του καθηγητή Ιλμπέρ Ορταϊλί ο οποίος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την Αγία Σοφία λέγοντας πως έπειτα από την μετατροπή της σε τζαμί δεν μπορεί να σηκώσει τόσους επισκέπτες. Ως εκτούτου η Μιλλιέτ γράφει πως η Άγκυρα ξεκινά ολιστική αποκατάσταση της Αγίας Σοφίας.

