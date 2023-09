Υγεία - Περιβάλλον

Metropolitan General: Καρδιολογικός έλεγχος σε προνομιακή τιμή

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, το Metropolitan General προσφέρει καρδιολογικό έλεγχο σε προνομιακή τιμή.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς (29/09) και με στόχο να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης, το θεραπευτήριο Metropolitan General μέλος του Ομίλου HHG προσφέρει καρδιολογικό έλεγχο στην προνομιακή τιμή των 35€.

Περιλαμβάνει: καρδιολογική εκτίμηση, ηλεκτροκαρδιογράφημα και εργαστηριακό έλεγχο (σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια , νάτριο, κάλιο, TSH).

Η προσφορά ισχύει από τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 210-6502662 (08:00-20:00) προκειμένου να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.