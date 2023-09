Life

“Η Μάγισσα”: Συγκλονιστικό το επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η Μάγισσα», προβάλλεται στον ΑΝΤ1 από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, στις 21:00 και ξετυλίγει έναν μύθο που θα συγκλονίσει. Πάρτε μία γεύση από το αποψινό επεισόδιο.

-

«Η Μάγισσα», η σειρά που φέρει την υπογραφή των Μελίνα Τσαμπάνη - Πέτρου Καλκόβαλη στο σενάριο και του Λευτέρη Χαρίτου στη σκηνοθεσία, προβάλλεται στον ΑΝΤ1 από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, στις 21:00 και ξετυλίγει έναν μύθο που θα συγκλονίσει.

Μάνη, 1817…

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους.

Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα.

Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας.

Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

Μια βδομάδα μετά, ο πόλεμος ανάμεσα σε Λασκαραίους και Μπραϊτάνους φτάνει στο τέλος του και κάποιοι μετρούν τις πληγές τους.

Ο Σπήλιος βλέπει τις φιλοδοξίες του να γκρεμίζονται και η σχέση του με τον Μιχαήλ κινδυνεύει με ρήξη.

Τα πράγματα για τη Θεοφανώ παίρνουν μια αναπάντεχη τροπή που δυσαρεστεί τη Μεταξία, η οποία πιστεύει ακράδαντα στην ενοχή της.

Ο Θράσος κι ο Μόφορης βρίσκονται στα ίχνη του Αντρέι, που η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή.

Η Θεοφανώ εξομολογείται στον Φρίξο για τα οράματα που βλέπει και του ζητά βοήθεια. Το παρελθόν της Θεοφανώς συνεχίζει να στοιχειώνει τη μοναχή Αγάθη.

Με την προτροπή της Γερακίνας, ο Σπήλιος θα μπει σ’ επικίνδυνα μονοπάτια, για να εξυπηρετήσει ακόμα μια φορά το προσωπικό του συμφέρον.

Η συνάντηση της Θεοφανώς με μια μυστηριώδη γυναίκα, μπορεί να αποβεί μοιραία για όλους.

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

#Magissa

Facebook: @magissa.ant1tv

Instagram: @magissa.ant1tv

Twitter: @magissa_ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ - Φωτιά: εκατόμβη νεκρών σε γάμο (εικόνες)

Κρήτη: Έκλεψε αυτοκίνητο και το τράκαρε λίγο παρακάτω

Κινηματογραφική καταδίωξη από το Κορωπί στη Γλυφάδα

Gallery