Πολιτική

Κασσελάκης: Το τετ α τετ με Ιωακειμίδη και το “surprise” στους δημοσιογράφους

Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνάντησε τόσο τον βουλευτή Χανίων Παύλο Πολάκη όσο και τον βουλευτή Νότιου Τομέα Αθηνών Νίκο Παππά.

Της Όλγας Παναγιωτίδου

Τον υποψήφιο περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Ιωακειμίδη υποδέχθηκε στη Βουλή ο προεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης. Μετά τη συνάντηση τους, οι δυο άντρες μαζί με τον πρόεδρο της ΚΟ του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο πήγαν στο εστιατόριο της Βουλής για να φάνε το μεσημεριανό τους.

Νωρίτερα ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στη Βουλή με... γαλλικό αέρα. Καλημέρισε τους δημοσιογράφους στα γαλλικά λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Bonjour. Comment ca va?». Στη συνέχεια είχε δίωρη συνάντηση με τον Σωκράτη Φάμελλο και μόλις αυτή ολοκληρώθηκε πέρασε από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών όπου οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για το αντικείμενο συζήτησης.

Μετά την σχεδόν δίωρη συνεργασία που είχαν με τον Σωκράτη Φάμελλο προκειμένου να δρομολογηθούν αλλαγές στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Στέφανος Κασσελάκης ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους τι αποφασίστηκε. Εκείνος, απάντησε ότι όλα θα ανακοινωθούν μαζί και όταν οι δημοσιογράφοι επέμειναν εκείνος απάντησε και πάλι στα γαλλικά: «Surprise».

