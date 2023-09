Life

“The 2Night Show”: Πρεμιέρα για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00, ο Γρηγόρης θα φιλοξενεί καλεσμένους, που θα μοιράζονται μαζί του εμπειρίες και ιστορίες από την προσωπική και επαγγελματική τους διαδρομή.

Με τον αυθορμητισμό και το ξεχωριστό του χιούμορ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει με το «The 2night Show» για να κάνει και φέτος τα βράδια μας μοναδικά απολαυστικά.

Ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις, αποκαλυπτικές συζητήσεις, συγκινητικές στιγμές, παιχνίδια, γέλια, μουσική, αλλά και απολαυστικά σατιρικά βίντεο έρχονται από την πιο δυνατή παρέα της late prime time.

«The 2night Show»: Πρεμιέρα Δευτέρα 2 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Αντώνης Μάτσος Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

#The2NightShow

