Παράξενα

Στοκχόλμη: Τάρανδος μπήκε σε γραμμή του μετρό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση και διακοπή κυκλοφορίας προκάλεσε η "εισβολή" ενός ταράνδου σε σήρραγγες μιας γραμμής του μετρό της Στοκχόλμης.

-

«Τρέχει γρήγορα»: ένας τάρανδος μπήκε σήμερα το πρωί σε σήραγγες μιας γραμμής του μετρό στα προάστια της Στοκχόλμης, εμποδίζοντας την κυκλοφορία των υπόγειων σιδηροδρομικών γραμμών.

«Περίπου στις 8:00 το πρωί, λάβαμε ειδοποίηση από την αστυνομία που μας είπε ότι ένας τάρανδος περιφερόταν» κοντά στο μητροπολιτικό δίκτυο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κλες Κεϊσού εκπρόσωπος της SL, της αρχής οργάνωσης δημόσιων μεταφορών της σουηδικής πρωτεύουσας.

Λίγο πριν τις 11:00 το πρωί (13:00 ώρα Ελλάδας), το ζώο μπήκε στη ζώνη του μετρό, πιθανώς διασχίζοντας τον φράχτη που προστατεύει τις ράγες.

Έπειτα το θηλαστικό κινήθηκε μέσα από σήραγγες μεταξύ τεσσάρων σταθμών, οδηγώντας την SL να διακόψει την κυκλοφορία σε ολόκληρη τη σιδηροδρομική γραμμή. Λεωφορεία δρομολογήθηκαν για την εξυπηρέτηση των επιβατών, πρόσθεσε ο Κεϊσού.

Αστυνομία, θηροφύλακες και προσωπικό από το μητροπολιτικό δίκτυο στάλθηκαν στην τοποθεσία για να προσπαθήσουν να βγάλουν έξω από τις σήραγγες τον τάρανδο, ή να τον σκοτώσουν ως έσχατη λύση.

«Κάναμε τρύπες στον φράχτη για να του δείξουμε την έξοδο, αλλά δεν ανταποκρίνεται», είπε ο Κεϊσού. «Αλλά είναι δύσκολο, τρέχει παντού και γρήγορα».

«Προσπαθούμε να τον οδηγήσουμε σε ένα σημείο, αν αναγκαστούμε να τον σκοτώσουμε, η ελπίδα είναι το ζώο να μείνει ασφαλές» το ζώο, τόνισε.

Η SL ελπίζει ότι η κυκλοφορία μπορεί να επαναληφθεί αργότερα σήμερα το απόγευμα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΒΑ - Μπακς: “Βόμβα” με Λίλαρντ για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ιράκ - Φωτιά: εκατόμβη νεκρών σε γάμο (εικόνες)

Παναθηναϊκός: Η απάντηση των οργανωμένων για το πανό με τους Κροάτες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ