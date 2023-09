Κοινωνία

Κακοκαιρία “Elias”: Στο έλεός της Εύβοια και Φθιώτιδα (εικόνες)

Σοβαρά προβλήματα από τον μεγάλο όγκο νερού και τις κατολισθήσεις. «Φούσκωσε» ο Σπερχειός.

Δεν έχει προλάβει να μετρήσει τις πληγές της η Εύβοια, καθώς οι ζημιές από την κακοκαιρία συνεχίζονται, διευρύνονται και καλύπτουν πλέον ολόκληρες περιοχές.

Η Εύβοια δοκιμάζεται από τις πρώτες πρωινές ώρες, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχει κομμένο τον κεντρικό οδικό άξονα από τη Νότιο προς τη Βόρεια Εύβοια λόγω κατολίσθησης στην περιοχή Δερβένι με τα μηχανήματα να εργάζονται πυρετωδώς για να απομακρύνουν τα μπάζα όμως στην περιοχή έχει κυριολεκτικά συγκεντρωθεί ένα ολόκληρο βουνό. Επίσης πολλές περιοχές είναι χωρίς ρεύμα από τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς δέντρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ, βυθίζοντας στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές, αλλά και χωρίς νερό, ενώ η κυκλοφορία ακόμη και μέσα στα χωριά είναι πλέον επικίνδυνη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρέθηκαν στην Εύβοια με 28 οχήματα 50 πυροσβέστες και δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ όπως επίσης και μία ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ με τον απαραίτητο εξοπλισμό και 1 άρμα δεν προλαβαίνουν πλέον τις εκκλήσεις που γίνονται, από αρκετές περιοχές, είτε για να σώσουν ανθρώπους και να τους απεγκλωβίσουν από διάφορα σημεία, είτε να παρέμβουν για την άντληση των υδάτων. Έτσι αποφασίστηκε η ενίσχυση των δυνάμεων με ειδικές ομάδες από τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.

Τα φαινόμενα παραμένουν έντονα στην Ιστιαία και το Πευκί, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθητικά φαινόμενα, μικρής κλίμακας, ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που ξαφνικά βρέθηκαν εγκλωβισμένοι από τα νερά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μετεωρολογικός σταθμός στην Ιστιαία έχει καταγράψει ότι έπεσαν από τις πρώτες πρωινές ώρες 210 κυβικά μέτρα νερού ανά στρέμμα.

Στις Ροβιές οι κάτοικοι μιλούν για ολοκληρωτική καταστροφή καθώς μέσα στο χωριό πέρασαν 4 χείμαρροι που απλώθηκαν σε ολόκληρο το χωριό προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές.

Ο μετεωρολογικός σταθμός στη Λίμνη της Εύβοιας από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα έχει καταγράψει ότι έχουν πέσει πάνω από 230 κυβικά μέτρα νερού σε κάθε στρέμμα στην ευρύτερη περιοχή.

Στο Μαντούδι η κατάσταση είναι εφιαλτική καθώς το νερό ξεπερνά ακόμη και το ένα μέτρο. Η βροχόπτωση που συνεχίζεται από τις πρώτες πρωινές ώρες θεωρείται πρωτόγνωρη για την περιοχή ενώ οι χείμαρροι που φτάνουν εκεί κουβαλούν από τα βουνά φερτά υλικά και τα εναποθέτουν σε διάφορα σημεία.

Στα Ψαχνά φουσκώνουν οι χείμαρροι και όλοι κάνουν το σταυρό τους να αντέξουν την μεγάλη πίεση που δέχονται.

«Το φαινόμενο είναι έντονο από άκρη σε άκρη σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» υπογραμμίζει ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη «η Βόρειος Εύβοια δοκιμάζεται για ακόμη μία φορά. Τα φαινόμενα είναι ακατάπαυστα έντονα» όπως χαρακτηριστικά σημειώνει. Μάλιστα ο ίδιος για να φτάσει στη Β. Εύβοια αναγκάστηκε να περάσει από την Αρκίτσα στην Αιδηψό μιας και είναι κομμένη η συγκοινωνία στην περιοχή Δερβένι.

Δύσκολες ώρες στη Φθιώτιδα

Πριν από λίγα λεπτά ο Σπερχειός άρχισε να ξεχειλίζει στην περιοχή Φραντζή και να εκτονώνεται, προς το παρόν, πλημμυρίζοντας μία μεγάλη επιφάνεια από αγροτικές εκτάσεις.

Ήδη η Αστυνομία πριν λίγο έκλεισε την κυκλοφορία στον δρόμο που οδηγεί από τη Λαμία προς τον Φραντζή, ενώ πλέον άνθρωποι και μηχανήματα περιμένουν τις εξελίξεις. Σε δύο κρίσιμα σημεία ο Σπερχειός είναι σε οριακή κατάσταση. Οι κάτοικοι στο χωριό Κόμμα είναι έτοιμοι να το εγκαταλείψουν όταν δοθεί το πράσινο φως από τις αρχές.

«Είμαστε σε απόλυτη επιφυλακή στη Φθιώτιδα με την ελπίδα ότι θα αποφύγουμε τα χειρότερα» υπογράμμισε ο περιφερειάρχης που νωρίς το πρωί μετείχε σε σύσκεψη όπου ελήφθησαν και οι τελικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις για τη Φθιώτιδα.

Στο Πευκί ο Βασίλης Κικίλιας

Σε περιοχές τις βόρειας Εύβοιας- και συγκεκριμένα στο Πευκί- επιχειρούν οι πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ. Στο πλευρό τους ήταν και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος συνοδευόμενος από το γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου μετέβη στο νησί μαζί με ειδικές ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος από τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα (ΕΜΟΔΕ, ΕΜΑΚ).

Στο Πευκί ο υπουργός συναντήθηκε με φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια αναχώρησε για τις Ροβιές όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα. Ο κ. Κικίλιας πραγματοποίησε αυτοψία στους χειμάρρους της περιοχής, συνομίλησε με κατοίκους και συναντήθηκε με την τοπική αυτοδιοίκηση και είναι καθ΄οδόν για το Μαντούδι.

