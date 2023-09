Κοινωνία

Missing alert: Τραγικό τέλος για 25χρονο αγνοούμενο

Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση του 25χρονου αγνοούμενου. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Τραγικό τέλος στην αναζήτηση του 25χρονου που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Κυψέλης.

Στην ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρεται μεταξύ άλλων:

Η περιπέτεια του Ευάγγελου Πατέστα, 25 ετών, έληξε με τραγικό τρόπο, γεμίζοντας θλίψη τους δικούς του ανθρώπους που τον αναζητούσαν.

Σήμερα, 27/09/2023, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την τραγική κατάληξη του Ευάγγελου Πατέστα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ευάγγελος Πατέστας εξαφανίστηκε στις 20/9/2023, από την περιοχή της Κυψέλης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 26/09/2023 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Ευάγγελου Πατέστα που έχασε άδικα έναν δικό τους άνθρωπο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

