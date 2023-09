Αθλητικά

Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Πλούσιο θέαμα χωρίς νικητή στο Αγρίνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ένα παιχνίδι "χορταστικό" σε θέαμα και συγκινήσεις αλλά χωρίς νικητή άνοιξε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας, στο Αγρίνιο.

-

Με ένα παιχνίδι πλούσιο σε θέαμα και συγκινήσεις αλλά χωρίς νικητή άνοιξε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας, στο Αγρίνιο. Παναιτωλικός και ΟΦΗ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, με τους Αγρινιώτες να παραμένουν χωρίς νίκη στην εφετινή διοργάνωση και τους Κρήτες να καταγράφουν και τρίτη συνεχή ισοπαλία, μετά τα παιχνίδια με Λαμία (2-2) και Ατρόμητο (1-1).

Το δυναμικό ξεκίνημα των γηπεδούχων απέφερε ένα γκολ νωρίς, καθώς μετά την προειδοποίηση στο 5΄ με το μακρινό σουτ του Ζοάο Πέδρο που μπλόκαρε σε δύο χρόνους ο Μπάουμαν, τα «Καναρίνια» άνοιξαν το σκορ στο 10ο λεπτό: από εκτέλεση κόρνερ του Χουάνπι ο Ζοάο Πέδρο βρήκε με κεφαλιά-πάσα τον Μαλή, ο οποίος από κοντά έκανε το 1-0.

Ο ΟΦΗ έβγαλε αντίδραση και δέκα λεπτά αργότερα ισοφάρισε, όταν σε αντεπίθεση ο Μπάκιτς βρήκε τον Γκαγέγος που σούταρε, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Φελίπε Λουίζ, ο οποίος με ωραίο πλασέ έγραψε το 1-1.

Από εκείνο το σημείο και ως τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο αγώνας ισορρόπησε, με τις δύο ομάδες να έχουν κάποιες καλές αλλά όχι ιδιαίτερα απειλητικές στιγμές απέναντι στην αντίπαλη εστία.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με μια απίστευτη διπλή ευκαιρία για τους Ηρακλειώτες. Στο 48΄ η άμυνα του Παναιτωλικού δεν κατάφερε να ακολουθήσει σε ταχύτητα τον Μπάκιτς, που βγήκε στην πλάτη τους από πάσα του Γκλάζερ και σούταρε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στην επιστροφή ο Φελίπε σούταρε μόλις άστοχα.

Η ομάδα του Νταμπράουσκας είχε ξεκινήσει απόλυτα κυριαρχικά αναζητώντας το γρήγορο προβάδισμα και λίγο έλειψε να το πετύχει σε νέα μεγάλη φάση, δύο λεπτά μετά την προηγούμενη, όταν ο Μπάκιτς βρήκε με συστημένη σέντρα τον Φελίπε στην περιοχή, εκείνος έκανε την κεφαλιά και ο Καπίνο κράτησε το 1-1 με σπουδαία επέμβαση.

Ανήσυχος από την πίεση που δεχόταν η ομάδα του, ο Σούρερ προχώρησε σε τρεις μαζεμένες αλλαγές για να αντιστρέψει τη ροή του αγώνα και δικαιώθηκε, αφού ο Παναιτωλικός όχι μόνο δικαιώθηκε αλλά άρχισε να χάνει ευκαιρίες.

Στο 62΄ ο Πέρες σούταρε (εκτός περιοχής) πάνω από το δοκάρι, στο 64΄ ο Ζοάο Πέδρο δεν κατόρθωσε να βρει την εστία από το ύψος του πέναλτι, ενώ στο 71΄ ο ίδιος είδε το τελείωμά του να καταλήγει ελάχιστα άουτ.

Οι γηπεδούχοι ήταν πια η ομάδα που πίεζε αφόρητα, αλλά ο Μπάουμαν κρατούσε όρθια την ομάδα του. Στο 79ο λεπτό και από εκτέλεση κόρνερ του ΟΦΗ οι Αγρινιώτες έβγαλαν μια υποδειγματική κόντρα, ο Σενγκέλια έδωσε έτοιμο γκολ στον Ντουάρτε αλλά εκείνος, από πολύ κοντά και με όλη την εστία μπροστά του, έστειλε την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα του ΟΦΗ, στη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα.

Στο 81΄ νέα μεγάλη διπλή ευκαιρία για τον Παναιτωλικό, όταν ο Σενγκέλια έκανε την κούρσα και σούταρε έξω από την περιοχή, ο Μπάουμαν απέκρουσε στη γωνία του και στη συνέχεια της φάσης ο Πέδρο δεν τα κατάφερε από πολύ κοντά. Ο ΟΦΗ φάνηκε για πρώτη φορά μετά το 50΄ τρία λεπτά πριν τη λήξη του 90λεπτου, με τον Καπίνο να σώζει σε κεφαλιά του Λαμπρόπουλου, ενώ στο 90΄+1 νέα κεφαλιά, από τον Μοσκέρα, έστειλε την μπάλα δίπλα από την εστία.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Ανδριανός

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Καρέλης, Μπαλντασάρα - Πασαλίδης, Λάρσον

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γκάμπριελ Σούρερ): Καπίνο, Μαυρίας (58΄ Λιάβας), Μαλής, Ντουάρτε, Τορεχόν, Πέρες, Μπαλντασάρα, Χουάνπι (52΄ Ξενιτίδης), Βοΐλης (52΄ Σενγκέλια), Ντίαζ (52΄ Ντουάρτε), Ζοάο Πέδρο (88΄ Καρέλης).

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μπάουμαν, Λάρσον, Πασαλίδης (70΄ Λαμπρόπουλος), Γκαγέγκος (70΄ Μοσκέρα), Βούρος, Καρώ, Θοράρινσον (70΄ Αμπαντά), Φελίπε (84΄ Τοράλ), Μεγιάδο, Γκλάζερ (78΄ Νέιρα), Μπάκιτς.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Elias” - Λάρισα: Μήνυμα 112 για εκκένωση του Σωτήριου

Ιράκ - Φωτιά: εκατόμβη νεκρών σε γάμο (εικόνες)

Παναθηναϊκός: Η απάντηση των οργανωμένων για το πανό με τους Κροάτες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ