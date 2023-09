Πολιτισμός

ΑΠΘ: Τι πρέπει να κάνουν οι πρωτοετείς φοιτητές

Ξεκινούν τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου τα μαθήματα στο ΑΠΘ. Οδηγίες για πρωτοετείς.

Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όπως ενημερώνουν οι πρυτανικές αρχές του ιδρύματος, στο μήνυμα με το οποίο καλωσορίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές.

Στο ίδιο μήνυμα συγχαίρουν τους νέους φοιτητές για την επιτυχία τους και τους ενημερώνουν για τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, όπως η σίτιση στη Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ, η στέγαση στις Εστίες, η άθληση στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, ο συνήγορος του φοιτητή, οι υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και υποστήριξης φοιτητών με προβλήματα κινητικά, όρασης και ακοής.

Οι πρωτοετείς φοιτητές καλούνται από αύριο 28 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα του ΑΠΘ (https://register.auth.gr), για να αποκτήσουν ιδρυματικό λογαριασμό που θα τους δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσίες που τους αφορούν, όπως έκδοση κάρτας σίτισης και ακαδημαϊκής ταυτότητας, ηλεκτρονική γραμματεία κ.λπ.

Για τη δωρεάν σίτιση στη Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ, θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους κατά την εγγραφή τους στην ίδια πλατφόρμα https://register.auth.gr . Σε μεταγενέστερο στάδιο και όταν αποκτήσουν ιδρυματικό λογαριασμό στο ΑΠΘ, θα κληθούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να αποκτήσουν την κάρτα σίτισης.

Χρήσιμες οδηγίες και πληροφορίες για τη φοιτητική στο ΑΠΘ, υπάρχουν στον Οδηγό Επιβίωσης https://studentguide.auth.gr/

