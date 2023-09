Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Εύκολα τον Βόλο στην Τούμπα

Εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Βόλου στο γήπεδο της Τούμπας.

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε απόψε, στο γήπεδο της Τούμπας, για την 6η αγωνιστική της Super League, επί του Βόλου με 3-0. Αποτέλεσμα που του έδωσε τη δεύτερη συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα (σ.σ. προηγήθηκε η εκτός έδρας επιτυχία απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα). Χωρίς νίκη παραμένουν- μέχρι τώρα- στην κατηγορία οι Θεσσαλοί, μετρώντας , συνολικά, 4 ήττες και 2 ισοπαλίες.

Ο Τάισον έβαλε τη... σφραγίδα του στο ματς, καθώς από δικές του ασίστ προέκυψαν τα δύο πρώτα τέρματα του «Δικεφάλου», στο 39ο λεπτό από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη και στο 45+1 από τον Τόμας Μουργκ. Το... κερασάκι στην τούρτα για τους Θεσσαλονικείς, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ, έβαλε στο 55ο λεπτό, ο Άλι Σαμάτα.

Ο Βόλος βρέθηκε σε θέση βολής στο 5’ με τον Μαχαίρα, το σουτ του οποίου έδιωξε σε κόρνερ ο Κοτάρσκι. «Ανεβάζοντας», σταδιακά, «στροφές», ο ΠΑΟΚ βρήκε καλύτερα πατήματα και απείλησε στο 18’, με διπλή ευκαιρία, με τους Τάισον, Σαμάτα. Στην πορεία, σημάδεψε το δοκάρι, με τον Σβαμπ (24’) και τον Σάστρε (28’).

Στο 39ο λεπτό, ο Τάισον εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά και ο Κουλιεράκης, με κεφαλιά, άνοιξε το σκορ (σ.σ. γκολ που χρειάστηκε να περάσουν τρία περίπου λεπτά για να κατακυρωθεί με τη βοήθεια του VAR). Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, για το ημίχρονο, ο Τάισον «έτρεξε» αντεπίθεση για τους γηπεδούχους, «σέρβιρε» εξαιρετικά στον Μουργκ, ο οποίος τον ακολούθησε και ο τελευταίος, με πλασέ, έκανε το 2-0.

Στο 55ο λεπτό ο Σαμάτα στην περιοχή, πέρασε τον Παπαδόπουλο και «έγραψε» το τελικό 3-0. Τρία λεπτά αργότερα, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε κοντά στο τέταρτο τέρμα, ο Ζίβκοβιτς, όμως, σε κενή εστία, δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα (σ.σ. έδιωξε στη γραμμή ο Τσοκάνης). Στο 88’ ο Οζντόεφ «έπιασε» την κεφαλιά, στο ύψος του πέναλτι, ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε.

*Με μικρή καθυστέρηση άρχισε η αναμέτρηση, καθώς χρειάστηκε να αλλάξει εμφάνιση ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Ντόμινικ Κοτάρσκι.

*Συνοδεία αδέσποτων σκυλιών έγινε η είσοδος των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, στο πλαίσιο κοινωνικής δράσης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. «Σώσε μια ζωή, υιοθέτησε ένα αδέσποτο», ήταν το μήνυμα που θέλησαν να ‘φωνάξουν’ με την κίνηση οι «ασπρόμαυροι».

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: /Τάχατος

Κόκκινες: -

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Εκόνγκ, Κουλιεράκης (77’ Νάσμπεργκ), Μπάμπα, Τσιγγάρας, Σβαμπ (65’ Οζντόεφ), Μουργκ, Τάισον (65’ Κωνσταντέλιας), Ζίβκοβιτς (65’ Ντεσπόντοφ), Σαμάτα (81’ Τζίμας).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Άλχο (56’ Καλογερόπουλος), Λούνα, Τάχατος, Τσοκάνης (80’ Ασλανίδης), Γκλάβτσιτς, Τρουιγέ (46’ Ενγκίν), Κόμπα (64’ Μεταξάς), Κορνέτ, Μαχαίρας, Γκαρσία (64’ Μωραϊτης).

