Super League: Ο Ολυμπιακός διέσυρε τον Άρη στον Πειραιά

Ελ Κααμπί «λαμπρός» οδηγεί τον Ολυμπιακό, 4-1 τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Άρης έβαλε... δύσκολα στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», ισοφαρίζοντας σε 1-1 με τον Πάρδο στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, όμως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί σε καταπληκτική κατάσταση, δίνοντας τη λύση με δύο προσωπικά γκολ που «καθάρισαν» τη νίκη των Πειραιωτών και μαζί με άλλο ένα τέρμα του Γιόβετιτς, τους οδήγησαν στο τελικό 4-1 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στο σκορ στο 21’ με το αυτογκόλ του Μπράμπετς από το γύρισμα του Μασούρα, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» είχαν δοκάρι με τον Νταρίντα, χάνοντας την ευκαιρία να «γυρίσουν» το σκορ στο 53’.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με πολύ επιθετική διάθεση για να φτάσουν στην 5η σερί νίκη στην έδρα τους και να σταθεροποιήσουν για άλλη μία αγωνιστική την παρουσία τους στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Στο 7’ από λάθος μεταβίβαση του Οντουμπάτζο, έκλεψε ο Φορτούνης, τροφοδότησε τον Κααμπί, ο οποίος αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Στο 21’ ο Φορτούνης διένυσε μέτρα με την μπάλα και μοίρασε στον Μασούρα, ο οποίος έκανε το γύρισμα μέσα από την περιοχή, με τον Μπράμπετς άθελά του να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Ο Άρης μπήκε στο δεύτερο μέρος πολύ καλύτερα και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 47’ με εξαιρετικό σουτ του Πάρδο έξω από την περιοχή. Οι Θεσσαλονικείς μάλιστα, έφτασαν μία... ανάσα από την ανατροπή, όταν σε γρήγορη αντεπίθεσή τους στο 53’ ο Σουλεϊμάνοφ μοίρασε την μπάλα στον Νταρίντα, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Πασχαλάκη και πλάσαρε αλλά η μπάλα αποκρούστηκε από το αριστερό δοκάρι.

Στο 58’ οι Πειραιώτες έφτασαν ξανά κοντά στο γκολ, όταν από τη σέντρα του Ροντινέι, ο Ελ Κααμπί με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ. Ο διεθνής Μαροκινός φορ, ωστόσο, πήρε το... αίμα του πίσω εις διπλούν.

Στο 62’ με καρφωτή κεφαλιά από κόρνερ του Φορτούνη έκανε το 2-1, ενώ 8 λεπτά αργότερα (70’) έκανε κίνηση στο πρώτο δοκάρι απ’ τη χαμηλή σέντρα του Ροντινέι και με προβολή ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1, «τελειώνοντας» ουσιαστικά το ματς.

Στο 84’ ο Στέβαν Γιόβετιτς με ωραίο σουτ μέσα απ’ την περιοχή έκανε το 4-1, ενώ στο 90’+1’ ο Κουέστα απέκρουσε με τα πόδια την εκτέλεση πέναλτι του Κώστα Φορτούνη (χέρι του Ζαμόρα σε σέντρα του Ροντινέι).

Διαιτητής: Μοχάμεντ Αλ-Χακίμ (Σουηδία)

Κίτρινες: Κίνι, Καμαρά

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος (78’ Ντόη), Φρέιρε, Κίνι (74’ Ορτέγα), Έσε, Μαντί, Φορτούνης, Σολμπάκεν (55’ Ποντένσε), Μασούρας (55’ Μπιέλ), Ελ Κααμπί (78’ Γιόβετιτς).

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Ματαρίτα, Μπράμπετς (37’ λ.τρ. Βέλεθ), Φαμπιάνο, Οντουμπάτζο (46’ Πάρδο), Νταρίντα, Βερστρέτε (88’ Ζιλ), Σουλεϊμάνοφ (71’ Κάρλσον), Μοντόγια, Μενέντες (71’ Ζαμόρα), Μορόν.

