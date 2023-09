Λονδίνο: 17χρονος σκότωσε 15χρονη επειδή αρνήθηκε να βγουν ραντεβού (βίντεο)

Ο έφηβος πρόσφερε λουλούδια στο κορίτσι και το μαχαίρωσε αμέσως μετά μέχρι θανάτου, μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων, σε στάση λεωφορείου.

Ένας έφηβος 17 ετών μαχαίρωσε μέχρι θανάτου με ματσέτα ένα κορίτσι 15 ετών, αφού αρνήθηκε να βγει μαζί του και δεν δέχτηκε τα λουλούδια που της έδωσε.

Το περιστατικό έγινε το πρωί της Τετάρτης στο Κρόιντον του Λονδίνου μπροστά στα μάτια δεκάδων έντρομων περιστατικών.

Όπως αναφέρει η Daily Mail και αναπαράγει το protothema.gr, αυτόπτες είδαν μια ομάδα μαθητών να κατεβαίνει από λεωφορείο και μετά να ξεσπά καυγάς ανάμεσα στην κοπέλα και τον νεαρό. Η κοπέλα ήταν έτοιμη να πάει με το λεωφορείο στο πανάκριβο ιδιωτικό της σχολείο στο νότιο Λονδίνο που κόστιζε περίπου 20.000 λίρες τον χρόνο.

Ένας μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι άκουσε την κοπέλα να λέει ότι «δεν ήθελε να βγει πια μαζί του», ενώ άλλος είπε ότι δεν δέχτηκε τα λουλούδια που της πρόσφερε. Πρόσωπο που άκουσε τον καυγά είπε ότι η κοπέλα είχε χωρίσει με το αγόρι χθες.

Τότε ο νεαρός άρχισε να φέρεται βίαια και έβγαλε μια ματσέτα με την οποία άρχισε να τη χτυπά στον λαιμό.

Παρά τις προσπάθειες του οδηγού του λεωφορείου και ενός επιβάτη, όπως και διασωστών, η κοπέλα υπέκυψε στα τραύματά της στις 09:21, λίγη ώρα μετά την επίθεση.

