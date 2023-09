Πολιτική

Κακοκαιρία “Elias” - Μπέος: Στον Βόλο έγινε “η καταστροφή του Νώε” (βίντεο)

Τι είπε ο Δήμαρχος Βόλου στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση στην πόλη, που “πνίγηκε” από νερά και φερτά υλικά για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες.

«Δεν υπάρχουν αντοχές. Ήταν πολύ χειρότερη από την κακοκαιρία «Daniel» η χθεσινή. Πολύ νερό, ρε παιδιά, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δημιουργήθηκαν καταρράκτες από τα βουνά που κατέβαιναν τα νερά», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Αχιλλέας Μπέος, για την κατάσταση στον Βόλο μετά την επέλαση της κακοκαιρίας “Elias”.

Όπως είπε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου, «Μέχρι τις 6 το πρωί, το 80% της πόλης δεν είχε ρεύμα. Ανοίξαμε ένα γκαράζ και βάλαμε 100 άτομα που είχαν φοβηθεί, είχαν εγκλωβιστεί. Θλίβομαι για την πόλη μου».

Ερωτηθείς για την κατάσταση στην Μακρινίτσα, είπε «άλλο να σας λέω και άλλο να το δείτε. Κάναμε ένα δρομάκι μετά την προηγούμενη καταστροφή, ίσα να περνάει ένα αυτοκίνητο για να συνδεθεί με την υπόλοιπη πόλη. Το πήρε όλο το νερό και το δρομάκι και τον δρόμο που υπήρχε παλιά, τώρα εκεί είναι γκρεμός, δεν υπάρχει επικοινωνία».

«Έχουν χαθεί περιουσίες, τι να σας πω. Άλλο να τα λέμε και άλλο από κοντά. Μέσα στην κοίτη, ο Κραυσίδωνας είχε εκατομμύρια τόνους φερτά υλικά. Απομακρύνονταν σταδιακά, αλλά ήθελε έναν χρόνο για να καθαριστούν όλα», συμπλήρωσε

«Δεν είναι μια καταστροφή, είναι η καταστροφή του Νώε. Πλημμύρισαν όλα…», είπε ο Δήμαρχος Βόλου, που όλη την νύχτα βρισκόταν επί ποδός, όπως και το προσωπικό του Δήμου, που όπως είπε, δουλεύει διπλοβάρδια εδώ και 20 ημέρες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κακοκαιρίας «Daniel»

