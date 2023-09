Κοινωνία

Κακοκαιρία “Elias” – Πυροσβεστική: Περισσότερες από 10000 κλήσεις για βοήθεια

Στελέχη της Πυροσβεστικής μετέφεραν σε ασφαλή σημεία 3.577 άτομα. Που εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα.

Συνολικά 1.200 κλήσεις έχει λάβει το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας από τις μεσημεριανές ώρες χθες έως και σήμερα στις 7 το πρωί, λόγω της κακοκαιρίας Elias, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής. Επιπλέον, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 19 αντλήσεις υδάτων, ενώ μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 257 άτομα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου έως και σήμερα, στις 7 το πρωί το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε 10.495 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 3.768 αντλήσεις υδάτων, ενώ μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 3.577 άτομα.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από χθες έως και σήμερα στις 7 το πρωί το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 173 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 72 αντλήσεις υδάτων, 25 κοπές δέντρων και 9 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, από το απόγευμα της Δευτέρας 25 Σεπτεμβρίου έως σήμερα στις 7 το πρωί, έλαβε 77 κλήσεις, εκ των οποίων 29 για αντλήσεις υδάτων, τρεις για κοπές δέντρων και δύο για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, από χθες έως σήμερα, έλαβε 15 κλήσεις εκ των οποίων 12 για αντλήσεις υδάτων και 4 για κοπές δέντρων.

Στην Περιφέρεια Αττικής από χθες Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου έως σήμερα στις 7 το πρωί, έλαβε 70 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 49 αντλήσεις υδάτων, 17 κοπές δέντρων και τέσσερις μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

