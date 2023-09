Πολιτική

Σκουρλέτης: ο Κασσελάκης δεν με εκφράζει ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Μέσω του ΑΝΤ1, ο Πάνος Σκουρλέτης έστρεψε τα βέλη του προς τον νέο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη που τον περιβάλλουν, αλλά και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε για το Συνέδριο του κόμματος.

«Πρέπει να καταργηθεί το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και να αντικατασταθεί με ένα υπέρ-κυβερνητικό συμβούλιο», είπε ο Πάνος Σκουρλέτης, στην έναρξη της συνέντευξης του στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», με αφορμή τις συνέπειες της κακοκαιρίας "Elias" στον Βόλο.

Μιλώντας για την σκληρή κριτική που άσκησε σε πρόσωπα που έχουν περιστοιχίσει τον Στέφανο Κασσελάκη και στον ίδιο τον νέο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πάνος Σκουρλέτης είπε ότι «δεν είναι δόκιμος ο χαρακτηρισμός για παλιά και νέα στελέχη, εδώ μιλάμε για πολιτικές απόψεις. Δεν είναι μόνο “ζήτημα Κασσελάκη” η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ».

«Έπρεπε να υπάρξει απολογισμός σε βάθος, που να έχει το στοιχείο της αυτοκριτικής και αυτό έκανε εμένα και άλλους με την ίδια άποψη, μία ομάδα μειοψηφίας», είπε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα. Επεσήμανε δε ότι «είναι λάθος να λέμε ότι χάσαμε τις εκλογές γιατί κάποιοι υπονόμευσαν τον Τσίπρα».

Επεσήμανε ότι «η περίπτωση Κασσελάκη δεν είναι κάτι που προετοιμάστηκε τις τελευταίες 20 μέρες. Ο Αποστολάκης μιλάει για διάσπαση, αλλά εγώ θέλω σύνθεση. Συμμετείχαν μερικές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στις εσωκομματικές εκλογές, ικανοποιητικός αριθμός για εμάς, αλλά αυτό δεν είναι μήνυμα επανεκκίνησης».

Ο Πάνος Σκουρλέτης τόνισε ότι «καταπατήθηκε το καταστατικό με την τοποθέτηση της Αυγέρη ως εκπρόσωπου Τύπου του κόμματος. Ποτέ ο Τσίπρας δεν είχε διανοηθεί να κάνει κάτι τέτοιο, χωρίς να ενημερώσει τα όργανα του κόμματος».

«Δε με εκφράζει ο Κασσελάκης ως αρχηγός του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα σύγχρονο κόμμα της Αριστεράς, σύμφωνα με το τελευταίο συνέδριο. Αύριο, αν αλλάξει αυτό, αλλάζουν και τα δεδομένα», τόνισε ο Πάνος Σκουρλέτης.





