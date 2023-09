Κοινωνία

Νύχτα τρόμου για επιχειρηματία και τον υπάλληλο του

Τρεις ληστές εισέβαλλαν σε αρτοποιείο τα ξημερώματα., αλλά δεν αρκέστηκαν σε αυτό και "μπούκαραν" και στο σπίτι του αρτοποιού.

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένας 51χρονος ιδιοκτήτης αρτοποιείου στο Γαλάτσι και ο 57χρονος υπάλληλος του, όταν ήρθαν αντιμέτωποι με τρεις ένοπλους ληστές που εισέβαλαν τα ξημερώματα στο κατάστημα.

Η ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα στην οδό Κυβέλης στο Γαλάτσι, όταν οι δράστες παραβίασαν την πλαϊνή είσοδο του καταστήματος, μπήκαν σε αυτό και με την απειλή δύο όπλων ακινητοποίησαν τον ιδιοκτήτη και τον υπάλληλο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τους έδεσαν χέρια και πόδια με tie-wrap και έκαναν «φύλλο και φτερό» το αρτοποιείο χωρίς ωστόσο να βρουν χρήματα.

Στη συνέχεια, πήραν από τον 51χρονο τα κλειδιά του και ανέβηκαν στο σπίτι του που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το αρτοποιείο, το οποίο ερεύνησαν και αυτό χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν βρήκαν κάτι για να αρπάξουν. Αμέσως μετά, διέφυγαν πεζοί από το σημείο.

Τα θύματα της ένοπλης ληστείας καταφέρνουν να λυθούν λίγη ώρα αργότερα και ειδοποίησαν την Άμεση Δράση.

