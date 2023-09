Οικονομία

Ακρίβεια – Σκρέκας: Αν παρέμβουμε στην τιμή του λαδιού θα εξαφανιστεί από τα ράφια

Ο Υπουργός Ανάπτυξης παραδέχτηκε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά, είναι η ακρίβεια.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο MEGA, τόνισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά σήμερα είναι η ακρίβεια και η κυβέρνηση, προκειμένου να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, προχωρά στην τόνωση του εισοδήματος, στην πάταξη της αισχροκέρδειας και τον έλεγχο της αγοράς.

«Το 2021 και το 2022 ο πληθωρισμός έφερε αύξηση τιμών στα προϊόντα, ενώ πλέον – που παρατηρείται αποκλιμάκωση στους συντελεστές κόστους στα προϊόντα – δημιουργούνται φαινόμενα πληθωρισμού της απληστίας», είπε χαρακτηριστικά.

«Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, για να έχουμε μείωση τιμών έχουμε προχωρήσει σε δύο μέτρα. Το πρώτο αφορά τον έλεγχο του περιθωρίου κέρδους. Θα επιβάλλονται πολλά πρόστιμα σε όσους δεν έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να τηρούν το νόμο. Δεύτερον, θέλουμε οι εταιρείες να μειώσουν τις τιμές στο ράφι», σχολίασε.

Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, τον Αύγουστο επιβλήθηκαν 3 εκατ. ευρώ πρόστιμα για παραπλανητικές εκπτώσεις, ενώ τόνισε πως το υπουργείο ποντάρει στον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών για να μειωθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Όσον αφορά την αύξηση στην τιμή του λαδιού, εκτίμησε πως εάν η κυβέρνηση βάλει διατίμηση τότε το λάδι θα εξαφανιστεί από τα ράφια.

«Εάν ορίσουμε πλαφόν στην τιμή του λαδιού τότε πάρα πολύ απλά θα έρθουν μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού και θα αγοράσουν όλο το λάδι της Ελλάδας», σχολίασε.

