Βόλος - Μπέος: Να έρθει ο “φλώρος” ο Αλκίνοος Ιωαννίδης να βοηθήσει (βίντεο)

Τα βέλη του προς τον τραγουδοποιό, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα τους μετά από την κακοκαιρία «Daniel» έστρεψε ο Δήμαρχος Βόλου, ενώ η πόλη έχει «πνιγεί» για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, για να δώσει την εικόνα της πόλης μετά από την επέλαση της κακοκαιρίας «Elias» που «έπνιξε» τον μισό Βόλο και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές, σε ανθρώπους που προσπαθούσαν να συνέλθουν από το χτύπημα της κακοκαιρίας «Daniel».

Χωρίς να ερωτηθεί ή να προκληθεί με άλλον τρόπο, ενώ μιλούσε για την κατάσταση στην πόλη, ο Αχιλλέας Μπέος, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, είπε προς τον Γιώργο Λιάγκα, «τώρα φώναξε αυτόν τον “φλώρο” τον Ιωαννίδη να βοηθήσει, που είμαστε 20 ώρες το 24ώρο στον δρόμο. Πήγε να κάνει αρπαχτή και βγήκε να μας κρίνει o “φλώρος”».

Στις κλήσεις του πάνελ της εκπομπής να μην χρησιμοποιεί υβριστικούς χαρακτηρισμούς ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε ότι «το “φλώρος” δεν είναι βρισιά».

Στην συνέχεια, ο Δήμαρχος Βόλου είπε ακόμη «βγαίνω στην τηλεόραση και στα social media για να επικοινωνήσω με τον κόσμο, γιατί στο Δημαρχείο δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει ίντερνετ. Πώς να επικοινωνήσω με τον κόσμο; Με κατηγόρησαν και για αυτό».

