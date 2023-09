Κοινωνία

Revenge porn - Εύβοια: Εφιάλτης για μαθήτρια από “καυτή” φωτογραφία

Η γνωριμία τους έγινε μέσω Facebook, αλλά γρήγορα ο καταγγελλόμενος έδειξε τις πραγματικές του προθέσεις, όταν έπεισε τη μαθήτρια να του στείλει μια πολύ προσωπική της φωτογραφία.

Σοκ προκαλεί το νέο περιστατικό revenge porn που έρχεται στη δημοσιότητα, με θύμα μία 17χρονη μαθήτρια στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η 17χρονη μαθήτρια της γ’ λυκείου υπέβαλε έγκληση σε βάρος 21χρονου για εκδικητική πορνογραφία, εξύβριση και απειλή. Οι πράξεις φέρεται να έλαβαν χώρα από την 1η Ιουνίου 2023 έως και χθες Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω Facebook και ο 21χρονος άρχισε να την βρίζει και να την απειλεί, δηλώνοντάς της την πρόθεσή του να ανεβάσει στην εφαρμογή άσεμνη φωτογραφία της, την οποία του είχε αποστείλει η ίδια.

Η κοπέλα μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό, υποβάλλοντας μήνυση. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Α.Τ. Διρφύων – Μεσσαπίων.

