Κόσμος

Ισπανία: Μαθητής μαχαίρωσε καθηγητές και παιδιά σε σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο έφηβος κράδαινε δύο μεγάλα μαχαίρια τα οποία είχε κρυμμένα μέσα στον σάκο του.

-

Ένας έφηβος επιτέθηκε σήμερα με μαχαίρι εναντίον τουλάχιστον τριών καθηγητών και ενός μαθητή σε γυμνάσιο της πόλης της νότιας Ισπανίας Χερέθ ντε λα Φροντέρα, όπως είπε η τοπική αστυνομία στο πρακτορείο Reuters. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τραυματίες είναι πολλοί, αλλά δεν υπάρχει νεκρός.

Ο έφηβος συνελήφθη από την αστυνομία, η οποία αργότερα σήμερα θα ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες.

Ο έφηβος κράδαινε δύο μεγάλα μαχαίρια τα οποία είχε κρυμμένα μέσα στον σάκο του μέσα στην τάξη του σχολείου και επιτέθηκε στους συμμαθητές και τους καθηγητές του απειλώντας να τους σκοτώσει, όπως δήλωσε στο δίκτυο Canal SUR μια μητέρα μαθητή.

Ειδήσεις σήμερα:

Λονδίνο: 17χρονος σκότωσε 15χρονη επειδή αρνήθηκε να βγουν ραντεβού (βίντεο)

Γαλάτσι: Νύχτα τρόμου για επιχειρηματία και τον υπάλληλο του

Λοταρία Mega Millions: Εμφανίστηκε ο νικητής των 1,6 δις δολαρίων!