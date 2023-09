Οικονομία

Ελεύθεροι επαγγελματίες - Θεοχάρης: Οι φορολογικοί συντελεστές δεν αυξάνονται

Η αρχική δήλωση του Χάρη Θεοχάρη, η αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη και οι διευκρινίσεις του Υφυπουργού Οικονομικών.

-

Σε συνέντευξη του στη naftemporikiTV, απαντώντας σε ερώτηση για το αν αναμένεται αύξηση φορολογικών συντελεστών, ο κ. Θεοχάρης απάντησε την Πέμπτη πως δεν αποκλείεται τίποτα, «Εξετάζουμε διάφορα σενάρια. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Είμαστε σε ένα στάδιο προ-αξιολόγησης, εξετάζουμε δημοσιονομικά διάφορα σενάρια».

Δεν υπάρχει ούτε πρόθεση, ούτε διάθεση, αλλά ούτε και προγραμματισμός για αύξηση φορολογικών συντελεστών δήλωσε σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαψεύδοντας τη σχετική δήλωση. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και την πρώτη και την δεύτερη τετραετία μειώνει και καταργεί φόρους.

Δειυκρινίσεις Θεοχάρη

Τι ισχύει σχετικά με τα επιδόματα των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και με τους συντελεστές φορολόγησης ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, με παρέμβασή του την Πέμπτη στον RealFM

Ο κ. Θεοχάρης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «δεν τίθεται κανένα ζήτημα αλλαγής στο καθεστώς των κοινωνικών επιδομάτων ή των κριτηρίων βάσει των οποίων αυτά αποδίδονται στους ελεύθερους επαγγελματίες».

Επιπλέον, επισήμανε ότι «η Κυβέρνηση έχει εξ αρχής τονίσει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση αιφνιδιασμού των ελεύθερων επαγγελματιών ή, γενικότερα, οποιασδήποτε μερίδας των πολιτών. Ποτέ ως τώρα δεν έχουμε εισάγει -και δεν πρόκειται ποτέ να το κάνουμε- μέτρα χωρίς την κοινωνική συναίνεση, μέτρα τα οποία προηγουμένως δεν έχουν υποβληθεί στη διαδικασία της διαβούλευσης.

Ως Κυβέρνηση έχουμε ήδη πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες (επέκταση των ψηφιακών συναλλαγών, τροποποιήσεις στη φορολογία, εντατικοποίηση ελέγχων κ.λπ.) για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής».

Στο πλαίσιο της ίδιας παρέμβασης, ο κ. Χάρης Θεοχάρης διευκρίνισε ότι δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξησης των φορολογικών συντελεστών.

Αυγέρη: «Θα παραμείνει στην κυβέρνηση ο Χάρης Θεοχάρης;

Σε δήλωση της, η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη, αναφέρει:

«Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να βαπτίσει το «κρέας ψάρι», δεν θα μπορέσουν να αποκρύψουν το πραγματικό περιεχόμενο των δηλώσεων του αρμόδιου για θέματα φορολογίας, Χάρη Θεοχάρη, ότι «η συνολική φορολογική επιβάρυνση των ατομικών επιχειρήσεων πρέπει να ανέβει». Υπενθυμίζουμε ότι:

H συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών είναι μικρομεσαίες και αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει σωρεύσει υπερέσοδα από την υπερφορολόγηση, ειδικά στην έμμεση φορολογία. Δεν ακούμε καμία δήλωση για όσες μεγάλες επιχειρήσεις, σωρεύουν υπερκέρδη στον τραπεζικό, τον ενεργειακό και τον ιατρικό τομέα, ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Αναμένουμε από τους φορείς των μικρομεσαίων που είχαν αντιδράσει έντονα με τις λανθασμένες δηλώσεις υποψήφιου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του Μαΐου, για αύξηση επιβάρυνσής τους, να πράξουν ανάλογα όσο φυσικά ο κ. Θεοχάρης παραμένει Υφυπουργός.».

Σε ανακοίνωση από τον Τομέα Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται: «Οι αντικρουόμενες πολιτικές της Νέα Δημοκρατίας αλλά και δηλώσεις των κ.κ. Θεοχάρη- Μαρινάκη για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών αναδεικνύουν την κρυφή ατζέντα της, που επιμελώς απέκρυψε προεκλογικά. Μεταξύ άλλων, είχαμε ρωτήσει τη Νέα Δημοκρατία για το περιεχόμενο της σχετικής μελέτης που ανέθεσε στο ΙΟΒΕ, αλλά απάντηση δεν πήραμε ούτε εμείς ούτε οι θεσμικοί τους φορείς. Επίσης, είχαμε ρωτήσει τη Νέα Δημοκρατία τι συμβαίνει με την καθυστέρηση της διασύνδεσης των POS με την ΑΑΔΕ και τότε δεν πήραμε απάντηση. Το μέγεθος της φοροδιαφυγής και ο άδικος χαρακτήρας του φορολογικού συστήματος, που με τις ευθύνες της κυβέρνησης διευρύνει τις ανισότητες και υπονομεύει τον υγιή ανταγωνισμό, δεν αντιμετωπίζονται χωρίς σοβαρό διάλογο και προτάσεις. Όπως, όμως, αποδεικνύεται από τον τρόπο που μέχρι σήμερα νομοθετεί η Νέα Δημοκρατία το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στις προνομιακές ρυθμίσεις υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων των λίγων και ισχυρών».





