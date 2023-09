Αθλητικά

Το RED BULL SHOWRUN BY ALUMIL έγραψε ιστορία

Πάνω από 160.000 κόσμος απόλαυσε το πιο εντυπωσιακό motorsports show που έχουμε δει ποτέ!

Χιλιάδες άνθρωποι ταξίδεψαν από όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια για να δουν την πρωταθλήτρια RB8 από κοντά. Αυτό που συνέβη σίγουρα θα μείνει χαραγμένο στην μνήμη όλων. Όλος ο κόσμος των motorsports ξεχύθηκε στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, με το μονοθέσιο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και τους Red Bull Driftbrothers, τον Aras, τους Flying Bulls και τον Δημήτρη Κολλιάκο να κόβουν την ανάσα με τους ελιγμούς τους.

Η ώρα 16.30 και ο Πάνος Σεϊτανίδης με την Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζουν το κοινό από το experience village, όπου συμμετείχαν σε μοναδικές δράσεις του F1 «χωριού». Δοκίμασαν τον θάλαμο ηχομείωσης της ALUMIL με τη μοτοσυκλέτα του Aras, έπαιξαν στο Red Bull Pit Stop Challenge και χαιρέτησαν όλους όσοι περίμεναν με αγωνία να ξεκινήσει το show.

Καθώς πλησιάζει η ώρα να ξεκινήσει το RED BULL SHOWRUN BY ALUMIL, το κοινό φωνάζει ανυπόμονο, θέλοντας να αντικρύσει το θρυλικό μονοθέσιο, και οι δύο παρουσιαστές παίρνουν τη θέση τους στην εντυπωσιακή minimal πύλη αλουμινίου της ALUMIL για να υποδεχτούν την RB8.

Ο κινητήρας μαρσάρει, η πύλη ανοίγει, ο Patrick Friesacher παίρνει την ελληνική σημαία στα χέρια του και το μονοθέσιο ξεχύνεται στην πίστα. Απόλυτη σιγή στο κοινό… μόνο ο εκκωφαντικός ήχος του κινητήρα V8 των 750 ίππων ηχούσε σε όλη την πόλη. Οι καρδιές όλων χτύπησαν δυνατά, η αδρεναλίνη στο κόκκινο και το θέαμα απλά μαγευτικό! Donuts και εντυπωσιακές επιταχύνσεις γέμισαν τη Νέα Παραλία, που είχε μετατραπεί σε πίστα για την εμβληματική RB8.

Ένας αληθινός κόσμος motorsports!

Μπορεί να έκλεψε τα φώτα το μονοθέσιο, αλλά σίγουρα δεν ήταν το μοναδικό θέαμα. Tα αδέλφια Red Bull Driftbrothers ναι μεν χωρίστηκαν, καθώς ο Johannes λόγω ενός τραυματισμού δεν κατάφερε να έρθει, αλλά αυτό δεν πτόησε την ομάδα. Ο Elias Hountondji «driftαρε» παρέα με τον Adam Zalewski, και κάψανε κυριολεκτικά λάστιχο με τις G82 BMW M4. Μαρσαρίσματα και κοντραρίσματα στην πίστα από τα δύο οχήματα έκαναν τον κόσμο να ζητωκραυγάζει σαν τρελός. Ο Λιθουανός Aras Gibieza από την άλλη στάθηκε πάνω στην KTM 890 DUKE R μοτοσυκλέτα του, έκανε έναν κύκλο γύρω από τον εαυτό του πάνω στην σέλα και έκοψε την ανάσα όλων όταν την οδήγησε με το ένα πόδι ψηλά στον αέρα.

Και αν αυτά δεν ήταν αρκετά, οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν με ανατριχιαστικά εναέρια shows. Συναρπαστικοί ελιγμοί από τον Δημήτρη Κολλιάκο, Red Bull αθλητή και παγκόσμιο πρωταθλητή στο paramotor, ο οποίος προσέφερε φοβερό θέαμα σε όλους παρέα με τον Aras, αλλά και τρελοί αεροπορικοί ακροβατισμοί από το ελικόπτερο των Flying Bulls που άφησαν το κοινό με το στόμα ανοιχτό.

Για το grand finale, το ελικόπτερο και το μονοθέσιο της Red Bull Racing ευθυγραμμίστηκαν, «πατήσανε το γκάζι» και τρέξανε παρέα την τελευταία τους ευθεία.

Οδηγοί και οχήματα βρέθηκαν στην πίστα για να υποκλιθούν στο κοινό, το οποίο εκστασιασμένο τους χειροκροτούσε. Η Θεσσαλονίκη γνώρισε ένα από τα πιο επικά shows που έχουν συμβεί ποτέ στην Ελλάδα και όσοι ήταν εκεί ζήσανε μία αξέχαστη εμπειρία που θα θυμούνται για πάντα!

All day στο experience village:

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας το experience village παρέμεινε ανοιχτό και αποτέλεσε μια πηγή ατελείωτης διασκέδασης και εκπλήξεων, με δραστηριότητες, και εντυπωσιακά booth. Όσοι βρέθηκαν εκεί είδαν από κοντά ένα αυθεντικό paddock από την Oracle Red Bull Racing, όπου οι μηχανικοί της ομάδας ετοίμαζαν το μονοθέσιο, τέσταραν τις ικανότητές τους να αλλάζουν λάστιχα στο Red Bull Pit Stop Challenge, έτρεξαν εικονικά στο Red Bull Ring μέσα από τα Red Bull Racing Simulators, δοκίμασαν τα αντανακλαστικά τους όπως οι πραγματικοί πιλότοι στο Red Bull Reaction Challenge, και ανακάλυψαν μέχρι που φτάνουν οι γνώσεις τους για τον κόσμο της F1. Μετά τη λήξη του show στα deck ανέβηκαν οι Street Outdoors οι οποίοι με τις μουσικές τους γέμισαν το experience village με street vibes.

Σχετικά με την ALUMIL:

Η ALUMIL είναι η κορυφαία ελληνική εταιρεία σχεδιασμού και παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου για παράθυρα και πόρτες, με παρουσία σε πάνω από 60 χώρες και 32 θυγατρικές σε όλες τις ηπείρους. Με πυξίδα την κτιριακή ενεργειακή αναβάθμιση χάρη στις υψηλές επιδόσεις των προϊόντων της και την ταχύτατη εξυπηρέτηση των πελατών της μέσα από καινοτόμες online υπηρεσίες, η ALUMIL βρίσκεται διεθνώς σε θέση «οδηγού» στις εξελίξεις του κλάδου της και κερδίζει σταθερά την pole position στην ποιότητα και την καινοτομία.





Το RED BULL SHOWRUN BY ALUMIL, με exclusive partner την ALUMIL και με media partner τον ANT1 και τον ΑΝΤ1+, μετά από ένα μαγευτικό show έριξε την αυλαία του!

Με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δείτε περισσότερες εικόνες από το RED BULL SHOWRUN BY ALUMIL:

