Life

Κασσελάκης: Η Μιχαηλίδου, τα “ακροβατικά” στο σχολείο για ΑμεΑ και οι αντιδράσεις (βίντεο)

Το μοντάζ για την απόκρυψη της παρουσίας της Υφυπουργού κατά την επίσκεψη Κασσελάκη και η αποκάλυψη της εκπομπής «Το Πρωινό» για το κτήριο.

Νέες αντιδράσεις προκάλεσε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, μετά την επίσκεψή του σε σχολείο μαθητών ΑμεΑ.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επισκέφτηκε την Τρίτη το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Καλλιθέας – σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθητές ΑμεΑ.

Ωστόσο, στο βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στον λογαριασμό του φαίνεται πως επέλεξε να μπει σε μία από τις αίθουσες όχι περπατώντας αλλά μέσα από τα ειδικά κάγκελα που υπάρχουν στο σημείο.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέβασε στιγμιότυπα μαζί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από το σχολείο στα social media, ωστόσο σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν είχε γινει μοντάζ και είχε «εξαφανιστεί» από το πλευρό του κ. Κασσελάκη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Domna Michailidou (@domna_michailidou)

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του, ο οποίος αρκετές ώρες αργότερα σε ανάρτηση του ανέφερε ότι η κ. Μιχαηλίδου βρέθηκε μπροστά του… ακάλεστη!

Πάλι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η Δόμνα Μιχαηλίδου απάντησε στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η όλη στάση και συμπεροιφορά του ταιριάζουν σε πολιτικάντη άλλων εποχών και όχι στην νέα γενιά των πολιτικών.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, αφού ο Γιώργος Λιάγκας και η ομάδα του σχολίασαν τα γεγονότα και τις αντιδράσεις, ο Τάσος Τεργιάκης αποκύλψε ότι το κτήριο, το οποίο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ως μη κατάλληλο για την φιλοξενία παιδιών, είχε παραδοθεί προς χρήση το 2017, επί... ΣΥΡΙΖΑ:

