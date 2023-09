Κοινωνία

Κακοκαιρία “Elias”: Εικόνες χάους και απόγνωση σε Εύβοια, Θεσσαλία και Μαγνησία

Μεγάλα προβλήματα σε Εύβοια και Βόλο από τις πλημμύρες. Υπερχείλισε πάλι ο Κραυσίδωνας. Πλημμύρισαν τα υπόγεια του Νοσοκομείου «Αχιλλοπούλειο». Χωρίς οδική πρόσβαση το Νότιο Πήλιο

Πολύ δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες στη Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, καθώς το κύμα της κακοκαιρίας έχει παραμείνει πάνω από την περιοχή για περισσότερο από 6 ώρες, «αδειάζοντας» χιλιάδες τόνους νερού από το Μαντούδι μέχρι την Ιστιαία και την ευρύτερη περιοχή.

Είναι χαρακτηριστικό πως το τελευταίο 24ωρο στην Ιστιαία έχουν πέσει 400 κυβικά μέτρα νερού ανά στρέμμα, ενώ τις τελευταίες 6 ώρες που βρέχει ακατάπαυστα έχουν πέσει στην περιοχή πάνω από 150 κυβικά μέτρα νερό ανά στρέμμα.

Από τα μεσάνυχτα και μετά σε δεκάδες περιστατικά έχει κληθεί η πυροσβεστική για να βοηθήσει, σε απεγκλωβισμούς ανθρώπων. Η συγκοινωνία είναι προβληματική, καθώς δρόμοι έχουν κλείσει από καταπτώσεις ή καταστροφές στο οδικό δίκτυο, κορμοί δέντρων και καλώδια είναι πεσμένα στο έδαφος. Το νερό σε πολλές περιπτώσεις έχει ξεπεράσει και το 60 εκ., καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Ο δρόμος από το Μαντούδι προς Πευκί είναι αδιάβατος, μετά από καταπτώσεις που έχουν σημειωθεί. Το ίδιο από την Κήρινθο προς την Λίμνη. Σε πολλές περιπτώσεις, τα σωστικά συνεργεία που καλούνται για απεγκλωβισμούς αδυνατούν να φτάσουν στα χωριά.

Από τα μεσάνυχτα και μετά κλήθηκαν σε δεκάδες περιστατικά τόσο στην Κεράμεια όσο και ενδιάμεσα από το Μαντούδι μέχρι Κεράμεια για να βοηθήσουν οικογένειες, ακόμη και για να ανέβουν σε ανώτερο όροφο για ασφάλεια αφού τα νερά είχαν ξεπεράσει και τα 60 cm.

Πολύ δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες στην Ιστιαία και την ευρύτερη περιοχή, αφού οι διασώσεις και οι απεγκλωβισμοί ανθρώπων είναι συνεχείς. Ανάμεσά τους οι πυροσβέστες χρειάστηκαν να παρέμβουν για να απεγκλωβίσουν μία μητέρα και ένα μικρό παιδί στο Ασμήνιο που τους είχαν κυκλώσει τα νερά. Επίσης επιχειρούν με βάρκες και στο Πευκί, τις Γούβες, το Προκόπι και άλλα χωριά της κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας, ενώ οι εκκλήσεις είναι συνεχείς από παραλιακά χωριά της Ιστιαίας.

Ακόμη και η μετακίνηση πυροσβεστικών δυνάμεων από το κέντρο της Χαλκίδας στη Βόρεια Εύβοια είναι αδύνατη, καθώς οι δρόμοι δεν το επιτρέπουν, ενώ χωματουργικά μηχανήματα εργάζονται όλη τη νύχτα για να μπορέσουν να ανοίξουν δίοδο να περάσουν τα σωστικά συνεργεία.

Υπερχείλισε πάλι ο Κραυσίδωνας - Πλημμύρισαν τα υπόγεια του Νοσοκομείου «Αχιλλοπούλειο» - Χωρίς οδική πρόσβαση το Νότιο Πήλιο



Οι τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν στον Βόλο λόγω της κακοκαιρίας Elias προκάλεσαν την υπερχείλιση του χειμάρρου Κραυσίδωνα για δεύτερη φορά τις τελευταίες 20 ημέρες.

Ο χείμαρρος «έσπασε» αρχικά στην περιοχή Οξυγόνο, μετά την οδό Μακρυγιάννη αλλά και στη γέφυρα του ΟΣΕ, όπου ξήλωσε τις γραμμές, σχεδόν διέλυσε τη γέφυρα και κατέκλυσε την οδό Παπαδιαμάντη, τον Άγιο Παντελεήμονα, τα Παλαιά, το Παλαιό Λιμεναρχείο, τη Νεάπολη και τους Αγίους Αναργύρους. Στην οδό Ιερολοχιτών ξεριζώθηκε ένα μεγάλο δέντρο, έκλεισε ο δρόμος και η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη λόγω της πλημμύρας.

Μεγάλα προβλήματα προκλήθηκαν και από έναν άλλο χείμαρρο στα ανατολικά του Βόλου, τον Άναυρο, που υπερχείλησε σε σημείο κοντά στην οδό Αγίου Δημητρίου και τα νερά κατέκλυσαν τις χαμηλότερες περιοχές της Νέας Δημητριάδας.

Σημαντικές ζημιές έχει υποστεί και το «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου, όπου πλημμύρισαν τα υπόγεια του νοσηλευτικού ιδρύματος καθώς και άλλοι χώροι του, ευτυχώς όχι τμήματα όπου νοσηλεύονται ασθενείς, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την απάντληση των υδάτων.

Παρά την απαγόρευση την κυκλοφορίας που έχει επιβάλλει η Ελληνική Αστυνομία από χθες, στις 19:30, μέσω του 112 και που ισχύει μέχρι νεωτέρας, δεν είναι λίγοι οι πολίτες που κινούνται με τα αυτοκίνητά τους στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, με αποτέλεσμα να εντείνεται το πρόβλημα στους πλημμυρισμένους από τα νερά και τις λάσπες δρόμους, όπως και στο κέντρο της πόλης.

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται και στον Περιφερειακό του Βόλου, όπου στην αερογέφυρα του Πανθεσσαλικού έχει κλείσει ο δρόμος, όπως και στο ύψος του Καραγάτς, από τις τεράστιες ποσότητες λάσπης, που έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανοιχτό είναι το μεγάλο τούνελ του Περιφερειακού στην Γορίτσα, αλλά η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με μεγάλη προσοχή λόγω των ειδικών συνθηκών.

Αποκομμένη οδικά παραμένει όλη η περιοχή προς Αγριά, Άνω και Κατω Λεχώνια και όλο το Νότιο Πήλιο λόγω ολικής καταστροφής του δρόμου από το ρέμα Ματσάγγου στην Αγριά.

Στους δρόμους του Βόλου κυκλοφορούν πάρα πολλά στρατιωτικά οχήματα, ενώ στο λιμάνι βρίσκεται και το αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού «Ικαρία» για συνδρομη και παροχή βοήθειας εάν χρειαστεί.

Η κατάσταση στην Λαμία

Στην Λαμία όλη τη νύχτα προσπαθούσαν να ενισχύσουν τα αναχώματα στο Σπερχειό για να αποφύγουν την πλημμύρα σε μία ευρύτερη περιοχή.

Δεκάδες φορτηγά ξεφορτώνουν υλικό και ενισχύουν τα αναχώματα σε κρίσιμα σημεία με συνέπεια μέχρι στιγμής να έχουν συγκρατήσει την ορμή του ποταμού.

Σε αυτό βοήθησε μία ύφεση για 6 ώρες περίπου στην ένταση της βροχόπτωσης με συνέπεια να μην υπάρξει υπέρμετρα μεγάλος όγκος νερού. Όμως από τις 4:00 το πρωί βρέχει καταρρακτωδώς τόσο στη Λαμία όσο και στη Δυτική Φθιώτιδα και η αγωνία έχει ξεκινήσει και πάλι για το Σπερχειό.

Οι κάτοικοι του χωριού Κόμμα που αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο βρίσκονται από χθες το βράδυ σε μία διαρκή ετοιμότητα, έτσι ώστε όταν δοθεί το σύνθημα της εκκένωσης να φύγουν γρήγορα, για να μην εγκλωβιστούν από τα νερά. Προληπτικά 15 περίπου οικογένειες, με ευάλωτα μέλη, έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχεία αλλά και συγγενικά τους πρόσωπα. Χωματουργικά μηχανήματα παλεύουν όλη νύχτα στα αναχώματα και πολλοί από τους κατοίκους παραμένουν συγκεντρωμένοι μαζί με τις αρχές στο κοινοτικό γραφείο. Λεωφορεία περιμένουν κοντά στο χωριό για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των ανθρώπων, ενώ οικόσιτα ζώα έχουν ήδη μεταφερθεί από χθες σε ασφαλή σημεία.

Καταστροφές στο Βόλο και το Ν. Πήλιο από την κακοκαιρία- Συμμετέχει και ο Στρατός στις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας- απεγκλωβισμών

Νέες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρίας Elias στο Βόλο και το Πήλιο.

Με απόφαση της Αστυνομίας έχει απαγορευθεί από χθες το απόγευμα η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν.

Από χθες στις 7.30 μμ, η πόλη βυθίστηκε στο σκοτάδι και δυσκόλευε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες των εκατοντάδων πυροσβεστών να παράσχουν βοήθεια όπου εκαλούντο,ενώ έχει διακοπεί και πάλι η υδροδότηση της.Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου έχει λάβει πάνω από 1200 κλήσεις για βοήθεια .

Στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας έχουν φτάσει μεγάλες δυνάμεις του Στρατού και συνδράμουν στις εκκλήσεις για βοήθεια ενώ όλη η δύναμη της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών βρίσκεται στους δρόμους με μεγάλα οχήματα,βάρκες και μηχανήματα έργου της 1ης Στρατιάς και προσπαθούν σε συνεργασία με δυνάμεις της πυροσβεστικής που έχουν καταφθάσει από όλη την Ελλάδα να στηρίξουν μία κατεστραμμένη πόλη.

Πολλές συνοικίες του Βόλου και τα προάστια του ,έχουν κατακλυστεί από νερά και λάσπη:Παλαιό Λιμεναρχείο,Παπαδιαμάντη,Αγιος Παντελεήμονας,μέρος του κέντρου και της παραλίας του Βόλου,τα Παλαιά,οι Αγιοι Ανάργυροι,το Νέο Δέλτα,η Νεάπολη,το Πολυτεχνείο .

Όλα τα προάστια του Βόλου με κατεύθυνση προς το παραλιακό Πήλιο έχουν αποκλειστεί λόγω των ρεμάτων που "κατέβασαν" στη θάλασσα χιλιάδες τόνους νερού και κατέστρεψαν δρόμους και κάθε είδους υποδομές.Οι εικόνες είναι τραγικές στην Αγριά όπου έχουν καταστραφεί όλοι οι δρόμοι, πολλά σπίτια έχουν πλημμυρίσει,επιχειρήσεις στο παραλιακό μέτωπο έχουν καταστραφεί,αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα,το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει υποστεί ζημιές.Ίδιο σκηνικό και στα Άνω και Κάτω Λεχώνια ,όπως και στα Πλατανίδια. Έχει καταστραφεί το οδικό δίκτυο στην Παιδόπολη και στην Αγριά και δεν υπάρχει οδική σύνδεση με το Βόλο.Όπως επίσης και του Νότιου Πηλίου με την πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Αντίστοιχες εικόνες και στα δυτικά προάστια του Βόλου,με καταστροφές στις Αλυκές,τα Πευκάκια,την Κριθαριά,τον Αγιο Γεώργιο Κυνηγών και το Μάραθο.

Στις Αλυκές έσπασαν χείμαρροι και πολλά σπίτια πλημμύρισαν και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και οικιακός εξοπλισμός.

Καταστροφές έχουμε επίσης στη Μακρυνίτσα που επίσης βρίσκεται αποκλεισμένη οδικά .

Στον Βόλο οι κάτοικοι βιώνουν δύσκολες ώρες για δεύτερη φορά μέσα στις τελευταίες 20 ημέρες.

Τέλος , τα τμήματα του αυτοκινητόδρομου Βόλου-Βελεστίνου που είχαν κλείσει όπως ο δρόμος προς Μικροθήβες,ξαναδόθηκαν στην κυκλοφορία ενώ τα σχολεία σε όλη την Μαγνησία θα παραμείνουν κλειστά και αύριο.

