Πέθανε ο Νίκος Σκουλάς

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον πολιτικό κόσμο. Ποιος ήταν ο Νίκος Σκουλάς.

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ο πρώην υπουργός επί ΠΑΣΟΚ και επί χρόνια στέλεχος του κόμματος, Νίκος Σκουλάς.

Ο Νίκος Σκουλάς το τελευταίο διάστημα μετά και την περιπέτεια με τον κορωνοϊό, αντιμετώπιζε προβλήματα αναπνευστικά που επιβάρυναν την εξέλιξη της υγείας του και υπέκυψε τις πρωινές ώρες σήμερα, στην Αθήνα, όπως επιβεβαίωσε ο δήμαρχος Ανωγείων, κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης.

Ποιος ήταν ο Νίκος Σκουλάς

Γεννήθηκε το 1935 στα Ανώγεια Ρεθύμνου Κρήτης. Σπούδασε οικονομικά και μάρκετινγκ στο Τορόντο του Καναδά, και ανέπτυξε πολυσχιδή επιχειρηματική δράση στον Καναδά αλλά και στις ΗΠΑ.

Ένα μείζον μέρος της επαγγελματικής του δράσης αφορούσε στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, στον τουρισμό και στην εκπαίδευση ιδιοκτητών-διευθυντών και στελεχών επιχειρήσεων.

Συνδέθηκε φιλικά με τον Ανδρέα Παπανδρέου την περίοδο της δικτατορίας, ως στέλεχος του ΠΑΚ στον Καναδά, και το 1974 ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Στις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου διετέλεσε πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) από το 1981 έως το 1985, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας (1987-1988), υπουργός αναπληρωτής Εθνικής Οικονομίας (1988-1989) και υπουργός Τουρισμού (1989).

Υπήρξε ο πρώτος γενικός διευθυντής του πρώτου ιδιωτικού σταθμού τηλεόρασης στην Ελλάδα, του Mega Channel, ενώ επί σειρά ετών ήταν πρόεδρος του «Minoan International College», ενός αγγλόφωνου εκπαιδευτικού ιδρύματος με έδρα την Κρήτη που φιλοξένησε φοιτητές και φοιτήτριες από 22 χώρες, προσφέροντας σπουδές και καριέρα στο τουριστικό και ξενοδοχειακό μάνατζμεντ και στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Έχει συγγράψει πολυάριθμα άρθρα, εγχειρίδια και βιβλία στους τομείς διοίκησης επιχειρήσεων, τουρισμού και διακίνησης τροφίμων.

Συλλυπητήρια για το θάνατο του Νίκου Σκουλά από τον Ν. Ανδρουλάκη και τον Γ. Παπανδρέου

Με θλίψη αποχαιρέτησε τον Νίκο Σκουλά, «έναν πολιτικό οραματιστή και ακούραστο αγωνιστή της Δημοκρατικής Παράταξης», όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ , Νίκος Ανδρουλάκης.

«Από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Σκουλάς, ο σπουδαίος αυτός κρητικός πολιτικός, πρωτοπόρησε θεμελιώνοντας την στρατηγική για τον τουρισμό και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και εντιμότητα τους πολίτες από όλες τις κυβερνητικές θέσεις, τις οποίες ανέλαβε», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε: «Θα θυμόμαστε με βαθύ σεβασμό τους αγώνες του για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Απευθύνω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου αποχαιρέτησε τον αγαπητό φίλο του και ακτιβιστή της Δημοκρατίας ο οποίος, σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, είχε δεσμούς με την οικογένεια Παπανδρέου από τον Καναδά κατά τη διάρκεια της χούντας όπου ο Νίκος Σκουλάς ανέπτυξε μαχητική αντιδικτατορική δράση ως ιδρυτικό μέλος με ξεχωριστή πορεία μέσα από τις γραμμές του ΠΑΚ. «Ήταν πρωτοπόρος, και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και ενεργός πάντα στην πολιτική σκηνή. Εμβληματική μορφή στον Τουρισμό, καθώς έβαλε την Ελλάδα στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς από τη θέση του πρόεδρου του ΕΟΤ», σημείωσε ο κ. Παπανδρέου.

Πρόσθεσε ότι «πάνω απ' όλα, ο Νίκος Σκουλάς ήταν ένας σπουδαίος δάσκαλος. Αφοσιωμένος στην πίστη και στην πρακτική της ανάπτυξης δημοκρατικής κουλτούρας και αντίληψης για καθέναν που ήθελε να είναι ενεργός πολίτης με συμβολή σε οποιαδήποτε πτυχή της κοινωνίας, από τη διοίκηση και την οικονομία μέχρι την πολιτική».

«Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του φίλου μου Νίκου. Είχε πάντα τη διάθεση να μοιραστεί τις πολύτιμες εμπειρίες του με τους νέους και πάντα με σεβασμό στις απόψεις τους. Για τον Νίκο, η επιβολή ήταν προσβολή. Πίστευε σθεναρά ότι η δημοκρατία πρέπει να εδραιώνεται μέσα από διαφανείς διαδικασίες, με την ενεργό συμμετοχή όλων καθημερινά ως πολίτες, αλλά και με τη στάση μας στην προσωπική μας ζωή. Ο Νίκος Σκουλάς θα μας μείνει αξέχαστος για τη σπουδαία προσφορά του στην κοινωνία και στην πολιτική, για την ανθρωπιά του και την βαθιά φιλία που τόσοι είχαμε μαζί του. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», κατέληξε ο Γιώργος Παπανδρέου.

Τα θερμά συλληπητήρια στην οικογένειά του Νίκου Σκουλά εξέφρασε με ανακοίνωσή του και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

"Αποχαιρετούμε με βαθιά θλίψη και σεβασμό τον Νίκο Σκουλά, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΚ, εκ των ιδρυτικών μελών του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργό.

Ο Νίκος Σκουλάς ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση και ήταν δυναμικά παρών στους αγώνες για τη δημοκρατία και την Αλλαγή.

Στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ο κρητικός πολιτικός εργάστηκε με ήθος και εντιμότητα σε πολλές κυβερνητικές θέσεις με ιδιαίτερο σημείο αναφοράς την πολιτική για τον Τουρισμό αναλαμβάνοντας το νεοϊδρυθέν Υπουργείο.

Άνθρωπος της προσφοράς προς την κοινωνία, ακέραιος και οραματιστής, μία σπάνια προσωπικότητα, που άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα στην πολιτική ιστορία της χώρας και τη Δημοκρατική Παράταξη.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του."

Πηγή: Cretalive