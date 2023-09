Κοινωνία

Ηράκλειο: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Υπό έλεγχο έθεσε η Πυροσβεστική την φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε συνεργείο αυτοκίνητων επί της λεωφόρου Ηρακλείου στο Ηράκλειο Αττικής.. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ηρακλείου, που είχε διακοπεί προσωρινά λόγω της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων επί της Λεωφόρου Ηρακλείου στο δήμο Ηρακλείου Αττικής. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.

