Κερατσίνι: Καταδίωξη μετά από ληστεία

Επεισοδιακή καταδίωξη μέρα μεσημέρι στο Κερατσίνι. Τι βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα.

Στη σύλληψη ενός 47χρονου αλλοδαπού μετά από ληστεία καταστήματος τυχερών παιγνίων στο Κερατσίνι προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 47χρονος μαζί με έτερη συνεργό που αναζητείται, εισήλθε σε κατάστημα τυχερών παιγνίων και με την απειλή όπλου κατάφερε να αποσπάσει άγνωστο χρηματικό ποσό από τον ιδιοκτήτη.

Ενημερώθηκε το κέντρο της 'Αμεσης Δράσης και έπειτα από άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων που περιπολούσαν στην περιοχή, εντοπίστηκε το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι κατηγορούμενοι σε κοντινό σημείο από το κατάστημα και τους κάλεσαν για έλεγχο.

Οι ελεγχόμενοι δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις των αστυνομικών και ανέπτυξαν ταχύτητα, ενώ ακολούθως ο 47χρονος εξήλθε του οχήματος, απέρριψε το όπλο στο έδαφος και τράπηκε σε φυγή.

Οι ανωτέρω αστυνομικοί μετά από πεζή καταδίωξη ακινητοποίησαν τον κατηγορούμενο, ενώ η συνεργός του αναζητείται.

