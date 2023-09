Πολιτική

Κουρτουλμούς: Οι κατακτητές στην Κύπρο είναι οι Ελληνοκύπριοι, όχι η Τουρκία

Απίστευτη δήλωση από τον πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και μάλιστα σε ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Από το βήμα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων και του Συμβουλίου της Ευρώπης σήμερα (στο Δουβλίνο), ο Νουμάν Κουρτουλμούς (Numan Kurtulmus), Πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, έκανε την εξής δήλωση, σύμφωνα με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου:

«Αποτελεί ευθύνη μου να απαντήσω, εκ μέρους της χώρας και του έθνους μου, στον εκπρόσωπο της ‘Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου’, ο οποίος χαρακτήρισε την Τουρκία «κατακτητή», σε δύο σημεία:

Ο κατακτητής στην Κύπρο δεν είναι η Τουρκία αλλά η ελληνοκυπριακή πλευρά που κατήργησε τη νόμιμη Κυπριακή Δημοκρατία η οποία ιδρύθηκε το 1960.

Δεύτερον, καταλαβαίνουμε, εκτιμούμε και υποστηρίζουμε πλήρως την ευαισθησία του Αζερμπαϊτζάν να απελευθερώσει το έδαφός του από την 33χρονη κατοχή του Καραμπάχ από την Αρμενία. Το Καραμπάχ θα παραμείνει έδαφος του Αζερμπαϊτζάν μέχρι την ημέρα της κρίσης».

Turkiye'yi "isgalci" olarak niteleyen Guney K?br?s Rum Yonetimi temsilcisine iki konuda cevap vermek, ulkem ve milletim ad?na sorumlulugumun bir geregidir:



K?br?s’taki isgalci Turkiye degil, 1960’ta kurulmus yasal K?br?s Cumhuriyeti’ni ortadan kald?ran Rum taraf?d?r.



Ikinci… pic.twitter.com/N2CaNhvSFB — Numan Kurtulmus (@NumanKurtulmus) September 28, 2023





