Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Η λεύκη και το στρες, ο φθινοπωρινός πονοκέφαλος και ο ίλιγγος

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

-

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Μπορεί το στρες να προκαλέσει Λεύκη; Ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα στο δέρμα και οι τρόποι αντιμετώπισης

Η διατροφή που μπορεί να ρίξει την LDL κακή χοληστερόλη.

Πότε εμφανίζεται ο ίλιγγος και γιατί;

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: «Πλημμυράκια» - Τα ζώα της Θεσσαλίας που διασώθηκαν και φροντίζονται από εθελοντές από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Φθινοπωρινός πονοκέφαλος: Γιατί αυξάνονται τα κρούσματα αυτή την εποχή;

Διατροφή για υγιή καρδιά: Τι δείχνουν νέες μελέτες;

Νέες οδηγίες αντιμετώπισης για τον πόνο στο ισχίο.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Πώς αντιμετωπίζουμε έναν ξαφνικό τραυματισμό στο πόδι του σκύλου μας;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ANT1.

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

