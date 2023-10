Life

“Παγιδευμένοι”: Οι χαρακτήρες και τα πρόσωπα του β' κύκλου (εικόνες)

Πώς βρίσκουμε τους αγαπημένους μας ήρωες, στον Β’ κύκλο της σειράς; Τι φέρνουν στη ζωή τους τα νέα πρόσωπα;

Οι «Παγιδευμένοι», που συζητήθηκαν κι αγαπήθηκαν πολύ, επιστρέφουν στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου στις 22:30, για να αναζητήσουν τα κομμάτια ενός νέου παζλ και να γράψουν την ανατρεπτική συνέχεια της ιστορίας τους.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ)

Ο Δημήτρης, μετά από μία δύσκολη χρονιά, ζει ήρεμος και παντρεμένος πια με την Άννα. Ανακουφισμένος που όλα έχουν τελειώσει, πιστεύει ότι μία καινούργια, ευτυχισμένη ζωή ανοίγεται μπροστά του, δίπλα στη γυναίκα που αγαπάει. Έχει αποδεχτεί τον χαρακτήρα της, παρόλο που ξέρει ότι θα τον βάζει πάντα σε μπελάδες. Επαγγελματικά, τον περιμένει μία προαγωγή, καθώς η θέση του Δρακάτου έχει μείνει κενή μετά τη συνταξιοδότησή του και όλοι πιστεύουν ότι αυτός θα είναι ο νέος Προϊστάμενος Πρωτοδικών της Εισαγγελίας Πειραιά.

Όλα μοιάζουν να έχουν πάρει τον δρόμο τους προς την ευτυχία για αυτόν.

Ένα στυγερό έγκλημα, όμως, θα έρθει να ανατρέψει όλα τα δεδομένα. Η επαγγελματική και προσωπική του ζωή θα ανατραπεί. Θα κληθεί να εξιχνιάσει την πολύπλοκη αυτή υπόθεση, να προστατέψει τους φίλους του, αλλά και να ξεπεράσει τον εαυτό του και τα «πιστεύω» του, όταν η απειλή θα τον αγγίξει προσωπικά. Τι θα γίνει όταν κινδυνεύσει η ζωή της Άννας; Θα καταφέρει να την προστατέψει; Πώς ο Δημήτρης θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να την σώσει;

ΑΝΝΑ (ΜΑΡΘΑ ΛΑΜΠΙΡΗ-ΦΕΝΤΟΡΟΥΦ)

Η Άννα είναι πια παντρεμένη, ευτυχισμένη και ήρεμη με τον Δημήτρη και για πρώτη φορά, μετά από ένα χρόνο γεμάτο δυσκολίες και πόνο, νιώθει ότι το δικαιούται. Ασχολείται με το γραφείο της ως δικηγόρος, έχει αναλάβει κάποιες ενδιαφέρουσες υποθέσεις και έχει δίπλα της την αδελφή της, τη Χρύσα, η οποία δουλεύει μαζί της.

Όταν, όμως, ένας δικός τους άνθρωπος βρεθεί θύμα ενός ειδεχθούς εγκλήματος και κληθεί η ίδια να βοηθήσει, βάζοντας τον εαυτό της σε κίνδυνο, δεν θα το σκεφτεί δεύτερη φορά. Θα κάνει αυτό που της υπαγορεύει ο χαρακτήρας της και η αγάπη της για τους δικούς της ανθρώπους.

Οι συνέπειες του θάρρους και του αυθορμητισμού της θα είναι απρόσμενες και η Άννα θα έρθει αντιμέτωπη με πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, φέρνοντας και τον Δημήτρη σε απόγνωση. Ποιος την έχει βάλει στο στόχαστρο και γιατί;

ΣΠΥΡΟΣ (ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ)

Ο Σπύρος έχει φύγει, πλέον, από το Σώμα. Επειδή, όμως, δεν μπορεί να κάθεται σπίτι και να είναι ανενεργός, πιάνει δουλειά ως υπεύθυνος Ασφάλειας του μεγαλοεπιχειρηματία Πάνου Βερβερίδη. Οι τύψεις του για όσα έχουν συμβεί εξακολουθούν να τον κυριεύουν. Ακόμα νιώθει ντροπή απέναντι στην οικογένεια της Άννας, στην ίδια την Άννα και τον Δημήτρη. Προσπαθεί να κρατάει τις σωστές αποστάσεις ώστε να μην έρχεται κανένας σε δύσκολη θέση. Θα αντέξει, όμως, να μείνει μακριά; Θα μπορέσει να μην αναμειχθεί, έστω και άτυπα, με τις υποθέσεις της Αστυνομίας; Τι ρόλο θα παίξει σε όλα όσα θα συμβούν;

ΘΟΔΩΡΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ)

Ο Θοδωρής, ελεύθερος και δικαιωμένος πλέον, έχει αρχίσει να ερωτεύεται τη Λίνα, η οποία φαίνεται να ανταποκρίνεται. Έχει βάλει, όμως, και στόχο να βρει τον Άκη που είναι εξαφανισμένος. Αυτός είναι και ένας λόγος που δεν αντιδρά ιδιαίτερα όταν ο Δημήτρης του βρίσκει δουλειά στην καντίνα της Ασφάλειας Πειραιά. Έτσι, θεωρεί ότι θα έχει καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για να βρει τον Άκη. Όσο, όμως, κι αν ο Δημήτρης θέλει να τον προστατεύσει, ο Θοδωρής φαίνεται ότι έχει ένα μαγνήτη που τραβάει όλα τα προβλήματα πάνω του.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ)

Η υγεία του Γεράσιμου παραμένει σταθερή. Παρόλα αυτά φοβάται ότι μπορεί από στιγμή σε στιγμή να επιδεινωθεί και να μην προλάβει εκείνος να τηρήσει την υπόσχεση που έχει δώσει στο μικρό αυτιστικό, υιοθετημένο γιο του. Μοναδικός του στόχος, πλέον, γίνεται να φέρει τον μικρό στην ασφάλεια της οικογένειας Μαρκέτου. Ο ίδιος συνεχίζει να είναι ο προστάτης όλης της οικογένειας, χωρίς να αφήνει να το καταλάβει κανείς. Η οικογένειά του είναι πια προτεραιότητα γι’ αυτόν. Θα κάνει τα πάντα για να μην την πειράξει κανείς. Τι θα γίνει, όμως, όταν ο Γεράσιμος θα μπλέξει και πάλι με τον νόμο – και αυτή τη φορά δεν θα είναι μόνος;

ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΓΟΥΤΗΣ)

Ο Ανδρέας είναι αφιερωμένος στη δουλειά και την κόρη του, Δανάη, με την οποία τα έχουν βρει και κάνουν ένα εξαιρετικό δίδυμο. Πλέον, πατέρας και κόρη έχουν έρθει απίστευτα κοντά και προσπαθούν να αναπληρώσουν όλα όσα έχουν χάσει τόσα χρόνια. Η έλευση του νέου Διοικητή στην Ασφάλεια, όμως, θα ταράξει τα νερά. Ο Ανδρέας δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τις υποθέσεις, αλλά και τον πόλεμο που φαίνεται να του έχει κηρύξει ο νέος Διοικητής. Η νέα στυγερή δολοφονία που θα κληθεί να εξιχνιάσει μαζί με τον Δημήτρη και τον Σταύρο, στην οποία εμπλέκονται όλοι περισσότερο απ’ όσο θα φανταζόταν, θα τον φέρει πολλές φορές σε αδιέξοδο.

ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΡΗΣ)

Ο Σταύρος έχει μαλακώσει. Έχει αποδεχτεί ότι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή από την καριέρα του, όπως η φιλία και ο έρωτας. Πλέον, έχει αλλάξει η οπτική του ως προς τα πράγματα χάρη στην Αγγελική. Νιώθει ευτυχισμένος και δυνατός δίπλα στη γυναίκα που αγαπάει, αλλά και στους φίλους του, Δημήτρη, Άννα και Ανδρέα. Φαίνεται ότι τίποτα δεν μπορεί να τον ταράξει. Όλες οι αντιπαραθέσεις έχουν μείνει στο παρελθόν. Τι θα γίνει, όμως, όταν ένα μεγάλο χτύπημα θα φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή του; Θα μπορέσει να το ξεπεράσει; Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει για να εξιχνιάσει ένα έγκλημα που τον αφορά προσωπικά; Όλες οι αξίες και τα «πιστεύω» του θα κλονιστούν και θα κινδυνέψει να χάσει τα πάντα προκειμένου να φτάσει στην αλήθεια.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ)

Η Αγγελική, μετά από πολύ καιρό εσωστρέφειας και πένθους για τον άνδρα της, έχει βρει στο πρόσωπο του Σταύρου τον έρωτα και την πίστη ότι μπορεί να είναι ευτυχισμένη ξανά. Ίσως γιατί τα ετερώνυμα έλκονται. Η σχέση της με τον Σταύρο της έχει δώσει όρεξη για ζωή και η ζωή της μαζί του κυλάει όμορφα.

Τι θα γίνει, όμως, όταν ένα τραγικό γεγονός θα αλλάξει τις ισορροπίες και ο Σταύρος θα χρειαστεί τη βοήθειά της, ενώ ταυτόχρονα κάνει τα πάντα για να τη διώξει μακριά του; Θα καταφέρει να αντισταθεί, να τον βοηθήσει και να σταθεί δίπλα του;

ΕΙΡΗΝΗ (ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ)

Η Ειρήνη έχει προσπαθήσει να πείσει τον εαυτό της ότι ο Σπύρος και ο Θοδωρής δεν φταίνε για τον θάνατο του Κοσμά και της κόρης της. Όσο κι αν θέλει να τα ξεχάσει όλα για χάρη της Άννας, μέσα της νιώθει μία πίκρα και έναν υπόγειο θυμό. Παρόλα αυτά, θα επιδιώξει να μείνει όσο μπορεί μακριά από το ζευγάρι και την οικογένεια του Δημήτρη. Από την άλλη, δεν της αρέσει που η Χρύσα έχει χωρίσει και την προβληματίζει η νέα της στάση. Χαίρεται από τη μία για την κόρη της και θέλει να είναι ευτυχισμένη, αλλά από την άλλη φοβάται. Θα καταφέρει η Ειρήνη να ξεπεράσει το παρελθόν και να συμφιλιωθεί με τη νέα κατάσταση πραγμάτων; Τι ρόλο θα παίξει ο Γεράσιμος στη ζωή της; Όταν η οικογένειά της βρεθεί ξανά στη δίνη συγκλονιστικών εξελίξεων, η Ειρήνη θα κληθεί να πάρει αποφάσεις που θα πληγώσουν και θα προκαλέσουν μεγάλο πόνο.

ΧΡΥΣΑ (ΣΟΦΙΑ ΦΑΡΑΖΗ)

Η Χρύσα, μετά το διαζύγιο, έχει πάρει τη ζωή της στα χέρια της ή τουλάχιστον αυτό προσπαθεί. Έχει ανανεωθεί, πιστεύει περισσότερο στον εαυτό της και έχει πιάσει δουλειά ως γραμματέας στο δικηγορικό γραφείο της Άννας. Πρώτη φορά στη ζωή της νιώθει ότι η ζωή της ανήκει και κάνει τη δική της επανάσταση, γεμάτη όνειρα για το μέλλον. Είναι, όμως, στην πραγματικότητα έτοιμη για να αντιμετωπίσει και έναν καινούργιο έρωτα; Θα καταφέρει να σταθεί όρθια και να πετύχει όλα όσα θέλει; Και τι θα κάνει όταν θα βρεθεί μπροστά σε ένα τρομερό δίλημμα με κίνδυνο να χάσει ξανά την ίδια την οικογένειά της;

ΝΙΚΟΣ (ΣΟΛΩΝ ΤΣΟΥΝΗΣ)

Ο Νίκος έχει αποδεχτεί το χωρισμό του από τη Χρύσα, αλλά έχει βάλει στόχο να ξανακερδίσει την οικογένειά του, με κάθε κόστος. Έχει μετανιώσει για τα λάθη του και θα κάνει τα πάντα για να διεκδικήσει τη Χρύσα. Όταν βρεθεί μπροστά στην ανάγκη να προστατέψει την οικογένειά του, θα αποδειχθεί «βράχος», αλλά θα είναι αυτό αρκετό για να γυρίσει πίσω ή θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα;

ΛΙΝΑ (ΓΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)

Η Λίνα, ερωτευμένη με τον Θοδωρή, δεν πιστεύει στην ευτυχία της όταν ανακαλύπτει τα αισθήματά του για εκείνη. Έχοντας, πλέον, πάρει το μάθημά της προσπαθεί να αφιερωθεί στο σχολείο της και να περάσει στο Πανεπιστήμιο. Η ζωή, όμως, έχει άλλα σχέδια και η Λίνα θα βρεθεί και πάλι μπλεγμένη σε μια υπόθεση που θα φέρει τα πάνω κάτω στις ζωές όλων. Πού θα μπλέξει η Λίνα χωρίς να το θέλει;

ΑΛΕΚΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ)

Ο Αλέκος, κατεστραμμένος και καταρρακωμένος, έχει χάσει τα πάντα και βρίσκεται στο «μηδέν». Μετά τη σύλληψή του, δεν του έχει μείνει τίποτα από την παλιά του δύναμη, οικονομική επιφάνεια και εξουσία. Όλοι του έχουν γυρίσει την πλάτη και, ενώ κατάφερε να αποφυλακιστεί, κανείς δεν φαίνεται πρόθυμος να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Τώρα, έχει βάλει στόχο να αποκτήσει και πάλι όλα όσα του στέρησαν. Με κάθε τρόπο! Ακόμα και τη γυναίκα του, την Υβόννη. Ιδίως τώρα που εκείνη τα έχει όλα και αυτός τίποτα. Είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα, με κάθε κόστος, για να αποκτήσει ξανά όσα έχει χάσει και να εκδικηθεί όσους θεωρεί ότι τον έβλαψαν. Πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει, ποιους και με τι θα απειλήσει και πού θα καταφέρει να στηριχθεί για να φτάσει στον στόχο του;

ΥΒΟΝΝΗ (ΤΑΜΙΛΛΑ ΚΟΥΛΙΕΒΑ)

Η Υβόννη, ανεξάρτητη πλέον και ελεύθερη από την τυραννία του Αλέκου, ζει ευτυχισμένη. Οι κινήσεις που είχε κάνει πριν το διαζύγιο, με τη βοήθεια της Άννας, της έχουν αφήσει αρκετά χρήματα και δύο σπίτια. Αυτό που μένει και ένα εξοχικό. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να αρχίσει να ζει ανέμελη μακριά από όλα όσα την στοίχειωναν στο παρελθόν. Μέχρι που τα πράγματα θα αλλάξουν ξανά.

ΝΕΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΠΑΝΟΣ (ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ)

Μεγαλοεπιχειρηματίας. Έχει τη μεγαλύτερη εταιρεία εξαγωγών ξηρών καρπών, με αποτέλεσμα να είναι leader στην αγορά. Η επιτυχία του έχει ενοχλήσει πολλούς. Γι’ αυτό κι έχει προσλάβει ομάδα για την Ασφάλειά του, της οποίας επικεφαλής είναι ο Σπύρος.

Είναι δυναμικός, αυστηρός, αυταρχικός, λακωνικός στα λόγια και πανέξυπνος. Δίκαιος, αποφεύγει να δρα με παράνομες μεθόδους. Παρόλα αυτά, αν χρειαστεί, ξέρει τον τρόπο να αντιδράσει. Απεχθάνεται τους κόλακες και τους πολυλογάδες. Πάσχει από ημικρανίες. Ο Πάνος ζούσε στη Λάρισα, όπου είναι και η έδρα των επιχειρήσεών του. Μετά, όμως, από ένα τραγικό γεγονός που του στέρησε την οικογένεια του γιού του, ήρθε στον Πειραιά μαζί με τον μοναδικό δικό του άνθρωπο που επέζησε από την τραγωδία, τον εγγονό του. Το κρυμμένο παρελθόν του θα έρθει ξανά στο φως με τον χειρότερο τρόπο και θα επηρεάσει όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και πολλούς ακόμη.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΑΣ)

Νεαρός αστυνομικός ρεπόρτερ. Όμορφος, πλούσιος, κοινωνικός, αξιαγάπητος, μορφωμένος, ευγενικός, δοτικός.

Σπούδασε Κοινωνιολογία και στη συνέχεια Δημοσιογραφία. Πανέξυπνος και οξυδερκής, έχει ήδη ξεκινήσει την καριέρα του ως δημοσιογράφος με επιτυχία.

Έχει ένα ιδιαίτερο ταλέντο να πλησιάζει τους ανθρώπους και να τους κάνει να του ανοιχτούν και να του πουν τα μυστικά τους, κάτι που είναι εξαιρετικά χρήσιμο για το επάγγελμά του. Ταυτόχρονα, πιστεύει ότι οι άνθρωποι είναι προβλέψιμοι και ότι εκείνος μπορεί να μαντέψει σε κάθε περίπτωση τα επόμενα βήματά τους. Επηρεασμένος από τις αρχικές σπουδές του στην Κοινωνιολογία, του αρέσει να παρατηρεί τους ανθρώπους και να μελετάει τις αντιδράσεις τους.

Θα γνωριστεί με τον Θοδωρή και θα μπει στην παρέα του. Είναι τυχαίο αυτό ή μήπως έχει κάποιο κρυφό σχέδιο στο μυαλό του;

ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΓΙΩΡΓΗΣ ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ)

Όμορφος, γοητευτικός, σαγηνευτικός, ευγενικός, γλυκός, τρυφερός. Όλα όσα ψάχνει μία γυναίκα σε έναν άντρα.

Ο Περικλής γεννήθηκε στην Τρίπολη σε μία φτωχή οικογένεια. Έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό. Η μητέρα του τους παράτησε όταν ο Περικλής ήταν 9 ετών, γεγονός το οποίο τον στιγμάτισε. Θα γνωρίσει τη Χρύσα και θα αναπτυχθεί ανάμεσά τους μία σχέση, η οποία θα οδηγήσει και τους δύο σε άγνωστα μονοπάτια.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ)

Είναι ο νέος Διοικητής της Αστυνομίας, αντικαταστάτης του Σπύρου. Σε τίποτα, όμως, δεν μοιάζει στον Διοικητή Μαρκέτο ως προς τις αξίες και το ήθος του. Σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, είναι πάντα στην πλευρά των ισχυρών. Μ’ αυτόν τον τρόπο ανέβηκε γρήγορα την σκάλα της ιεραρχίας. Στη δουλειά του, δείχνει σκληρό πρόσωπο και είναι δύσκολος στη συνεργασία. Προκαλεί συνεχώς τους υφιστάμενούς του, δημιουργώντας ρήξη στις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων. Η φιλοσοφία του είναι «διαίρει και βασίλευε». Προσπαθεί να απομακρύνει από την ομάδα του τον Ανδρέα, γιατί δε θέλει να τον έχει μέσα στα πόδια του. Επιπλέον, τον ενοχλεί που ο Ανδρέας είναι φίλος με τον Δημήτρη, με τον οποίο έχουν παρελθόν. Τι κρύβει ο νέος Διοικητής και τι ρόλο θα παίξει η παλιά του γνωριμία με τον Δημήτρη;

ΜΕΛΙΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)

Γλυκιά, καλοσυνάτη, όμορφη, πληθωρική, έξυπνη, χαρούμενη, «έξω καρδιά», με ενσυναίσθηση και πάνω απ’ όλα καλή. Είναι κομμώτρια, αλλά επειδή μαθαίνει εύκολα μπορεί να σταθεί σε οποιαδήποτε δουλειά δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις. Η Μελίνα νοικιάζει το άδειο σπίτι της Ελένης και γίνεται γειτόνισσα του Σπύρου και του Δημήτρη. Η άφιξή της εκεί, όμως, δεν φαίνεται να είναι τυχαία. Τι μπορεί να κρύβει η Μελίνα; Και τι ρόλο θα παίξει όταν τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα για την οικογένεια Μαρκέτου;

ΣΩΤΗΡΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ)

Πρόσφατα απόφοιτος της Νομικής Αθηνών, όμορφος αν και αδέξιος στις κινήσεις του. Στόχος του είναι να γίνει ένας καλός δικηγόρος. Έξυπνος, χαμηλών τόνων, ντροπαλός, αλλά και φιλόδοξος. Σε έντονες καταστάσεις είναι πολύ νευρικός, αγχώδης και ανήσυχος. Σκέφτεται πάντα το χειρότερο δυνατό σενάριο όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες, γεγονός που αυξάνει το άγχος του. Από μεσοαστική οικογένεια, με γονείς δασκάλους, έχασε τον πατέρα του νωρίς. Γνωρίζει την Άννα όταν κάνει την πρακτική του στο γραφείο της αντίδικου δικηγόρου σε μία υπόθεση που έχει αναλάβει η Άννα. Είναι τυχαία αυτή η γνωριμία ή κρύβεται κάτι άλλο πίσω απ’ αυτή;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

