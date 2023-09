Αθλητικά

Πανσερραϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα: “Ήρωας” ο Άλεξιτς στο '90

Ο Άλεξιτς χάρισε με... buzzer beater δεύτερο σερί τρίποντο στον Πανσερραϊκό, 3-2 τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Με «ήρωα» της τελευταίας στιγμής τον Κόστα Άλεξιτς ο οποίος σκόραρε στο 90ό λεπτό, ο Πανσερραϊκός σημείωσε τεράστιας σημασίας νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννινα με 3-2, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής σε ένα ματς που τα είχε... όλα: Πολλά γκολ, χαμένες ευκαιρίες, ένταση, χαμένο πέναλτι και δύο ομάδες που δεν συμβιβάστηκαν ποτέ με την ήττα. Δύο φορές προηγήθηκε η ομάδα των Σερρών με τους Πηλέα (πέναλτι) και Στάικο, ισάριθμες φορές «απάντησαν» οι Γιαννιώτες με τους Παντελάκη και Τσαούση, πριν «εκτελέσει» τους φιλοξενούμενους ο Άλεξιτς στο 90’, χαρίζοντάς τους το δεύτερο σερί τρίποντο. Στο 70’ τα «λιοντάρια» (που έμειναν αήττητα για 5ο σερί ματς) αστόχησαν στο δεύτερο πέναλτι που κέρδισαν, καθώς ο Πηλέας έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Ο Πανσερραϊκός μπήκε πολύ πιο δυνατά στον αγώνα και μόλις στο 7ο λεπτό κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Χατζηστραβού από τον Καραχάλιο. Το VAR επιβεβαίωσε την παράβαση και στο 9’ ο Πηλέας ευστόχησε από την άσπρη βούλα κάνοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους.

Η «απάντηση» του ΠΑΣ Γιάννινα ήταν άμεση, καθώς στο 11’ ο Παντελάκης με καρφωτή κεφαλιά, έπειτα από φάουλ από τα αριστερά έφερε το ματς στα ίσα, κάνοντας το 1-1

Στο 24’ μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Αυλωνίτης πήρε κεφαλιά, ο Κλέιμαν απέκρουσε και στη συνέχεια ο Άλεξιτς που πήρε το ριμπάουντ, έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ

Στο 32’ οι γηπεδούχοι πήραν ξανά το προβάδισμα, όταν ο Στάικος δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, με τον Κλέιμαν να κάνει ένα τεράστιο σφάλμα, καθώς αν και φάνηκε να ελέγχει την μπάλα, την έχασε μέσα απ’ τα χέρια και κατέληξε στο βάθος της εστίας του, για το 2-1 του Πανσερραϊκού.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα βγήκε με πολύ πιο επιθετική διάθεση στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και στο 58’ ο Ροσέρο έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά ο Χόβαν κατάφερε να απομακρύνει. Στο 62’ οι φιλοξενούμενοι έφεραν ξανά το ματς στα ίσα, όταν μετά από μία κακή προβολή του Γκάρο, ο Τσαούσης πήρε την μπάλα στην περιοχή και ισοφάρισε σε 2-2.

Στο 68’ η ομάδα των Σερρών κέρδισε δεύτερο πέναλτι σε ανατροπή του Μούργου από τον Τζίνο. Ο Πηλέας ανέλαβε κι αυτή την εκτέλεση, όμως αυτή τη φορά σημάδεψε ψηλά, πάνω από τα δοκάρια του Κλέιμαν.

Η «λύτρωση» για τον Πανσερραϊκό ήρθε στο 90ό λεπτό. Από καταπληκτική ασίστ του Πεταυράκη σε εκτέλεση φάουλ, ο Άλεξιτς πήρε την μπάλα αριστερά της περιοχής και με πανέμορφο σουτ πέτυχε το 3-2 στην κλειστή γωνία του Κλέιμαν, χαρίζοντας μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς το «τρίποντο» στην ομάδα του.

Διαιτητής: Ευστάθιος Γκορτσίλας (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Μούργος, Ουεντραόγκο, Άλεξιτς, Μασκανάκης, Σοφιανός - Παντελάκης, Λώλης, Τζίνο

Αποβολές: 90’+5’ Καραχάλιος (απευθείας κόκκινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χόβαν, Δεληγιαννίδης (86’ Ντανκερλούι), Αυλωνίτης, Μπέργκστρομ, Πεταυράκης, Στάικος, Ουεντραόγκο (86’ Θυμιάνης), Μούργος (71’ Σοφιανός), Χατζηστραβός (54’ Μορέιρα), Πηλέας (72’ Μασκανάκης), Άλεξιτς

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Κλέιμαν, Σόρια, Παντελάκης, Εραμούσπε, Τσαούδης, Γκίνο (89’ Λιάσος), Καραχάλιος, Γκάρο (66’ Λώλης), Παμλίδης, Κόντε (89’ Μπάλαν), Τζίμας (55’ Ροσέρο).

