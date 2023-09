Πολιτική

Μιχαηλίδου για Κασσελάκη: Το Εργαστήρι στην Καλλιθέα άνοιξε επί ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υφυπουργός Παιδείας μίλησε στον ΑΝΤ1 για όσα έγιναν χθες και προκάλεσαν την αντιπαράθεση με τον «συμμαθητή» της Στέφανο Κασσελάκη.

-

«Έχω τη θεσμική υποχρέωση να είμαι παρούσα όταν ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέπτεται μία δημόσια δομή της χώρας. Έχω καθήκον, χρέος, να είμαι εκεί στη συζήτηση που έχει με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς», δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για την κόντρα που ξέσπασε με τον Στέφανο Κασσελάκη και υπενθύμισε ότι, «όταν πριν από τρία χρόνια είχε κάνει επίσκεψη στο ΠΙΚΠΑ Βούλας ο Αλέξης Τσίπρας, δεν υπήρχε κανένα με κανένα πρόβλημα».

Κληθείσα να σχολιάσει το γεγονός ότι, η ίδια δεν εμφανίστηκε στις εικόνες που δημοσιεύτηκαν από την επίσκεψη Κασσελάκη στο Εργαστήρι, απάντησε πως, «το ότι με έσβησε από το βίντεο ή ότι με έσπρωχναν οι οπερατέρ είναι το λιγότερο, το πρόβλημα είναι ότι, ένας άνθρωπος της δικής μου γενιάς έδωσε λύσεις τύπου ‘θα βρω νέα αίθουσα, θα βάλω air condition’» και συμπλήρωσε:

«Ο υπουργός μου πήγε σε 30 σχολεία της Θεσσαλίας την προηγούμενη ημέρα, χωρίς κάμερες».

Εξήγησε δε ότι, «το συγκεκριμένο Εργαστήρι στην Καλλιθέα άνοιξε πριν από 5 χρόνια, από τον ΣΥΡΙΖΑ» και παραδεχόμενη ότι, υπάρχουν προβλήματα, τα οποία όμως πρέπει να συζητηθούν και να βρεθούν λύσεις.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, απάντησε πως, «ήμασταν συμμαθητές με τον Κασσελάκη, γνωριζόμαστε από οκτώ χρόνων».

Και κατέληξε λέγοντας πως, δεν είναι το πρόβλημα ότι την έσβησε από το βίντεο, αλλά το ότι, «δεν πάμε μπροστά με τις προτάσεις θα βρω ένα ακίνητο ή θα βάλω air condition».

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια - Ελικόπτερο: η στιγμή της πτώσης στην θάλασσα (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Εισαγγελέας: Ο πιλότος σκότωσε την Καρολάιν για να την εκδικηθεί

Revenge porn - Εύβοια: Εφιάλτης για μαθήτρια από “καυτή” φωτογραφία