Κασσελάκης: Βεβαίως και είμαι Αριστερός

Οι απαντήσεις που έδωσε ο Στέφανος Κασσελάκης στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ευθύνες στην κυβέρνηση για το μέγεθος των καταστροφών από τη κακοκαιρία επέρριψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Μιλώντας στο Star Chanel είπε ότι «πρόκειται για μεγάλη διοικητική ανεπάρκεια του κράτους που έχει κομματικό πρόσημο» και προσέθεσε: «Ο μηχανισμός αδυνατεί να σώσει ζωές. Δεν είναι άτυχος ο Βόλος είναι το κράτος που δεν έχει προστατεύσει τον πολίτη του, δεν έχουμε επενδύσει στην πρόληψη. Το γεγονός ότι υπάρχει κλιματική κρίση κάνει ακόμη πιο σημαντικό την προστασία του πολίτη».

Είπε ακόμη ότι πρέπει να «υπάρξει ανασυγκρότηση στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας». «Υπάρχει μπέρδεμα αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών. Χρειάζεται συντονισμός, καλύτερο οργανόγραμμα και καλύτερη απορρόφηση των πόρων ώστε να γίνουν και τα απαραίτητα έργα. Χρειάζεται μεγάλη αρωγή από το κράτος» είπε ο κ. Κασσελάκης και προσέθεσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθεί ξανά τον Βόλο.

Απαντώντας στην κριτική του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είπε: «Καλύτερα ο πρωθυπουργός να ασχολείται με τον εκσυγχρονισμό του κράτους και να μην ασχολείται με εμένα. Υπάρχει στη Βουλή ο πρόεδρος της ΚΟ, Σωκράτης Φάμελλος που απαντά στον κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ζωές στα χέρια του που βασίζονται στον εκσυγχρονισμό του κράτους».

Σημείωσε ακόμη ότι «δεν είναι πρόβλημα η απουσία μου από την Βουλή» και προσέθεσε ότι «τα μέλη με επέλεξαν για να τους εκφράσω. Είναι μία ανακούφιση για μένα ότι υπάρχει ο κ. Φάμελλος γιατί είναι τεράστιο το έργο που πρέπει να γίνει».

«Οι θέσεις μου αποτελούν σχέδιο για μία πατριωτική σύγχρονη αριστερά», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Απαντώντας στις αιτιάσεις για το «πόσο αριστερός είναι και αν κατά την προεκλογική του περίοδο έδωσε περισσότερο βάρος στην επικοινωνία και όχι στη ουσία» απάντησε: «Το να είσαι αριστερός είναι στάση ζωής και αξιακός κώδικας, είναι ταυτόχρονα και πολιτική και η δική μου επιλογή είναι να έχουμε πολιτικές με ανθρωποκεντρικό πρόσημο, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Επιλέγω να ζω την ζωή μου για προσφορά στον τόπο και στους ανθρώπους. Είμαι αριστερός, και όταν πήγα στη Μακρόνησο αναρωτήθηκα για ποιο λόγο τόσα παιδιά δεν έχουν δει αυτό το νησί και δεν ξέρουν την ιστορία του». Για το ότι δεν έχει πολιτικές θέσεις απάντησε: «Η υποψηφιότητά μου άρχισε από τις θέσεις μου. Ήμουν ο μόνος από τους υποψηφίους που έβαλε ξεκάθαρες θέσεις για τον διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας, για το στράτευμα, για την δικαιοσύνη, για τα πανεπιστήμια. Οι θέσεις μου αποτελούν σχέδιο για μία πατριωτική σύγχρονη αριστερά. Ήταν η ανταπόκριση του κόσμου σε αυτές τις θέσεις που με ώθησε να θέσω υποψηφιότητα. Όταν ο κόσμος άρχισε να με παροτρύνει να κατέβω για πρόεδρος».

Σε ερώτηση για το αν θα κάνει αλλαγές και αν θα φέρει νέα πρόσωπα στον ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Θα φέρω νέα πρόσωπα. Οι νοοτροπίες μπορεί να είναι νέες και παλιές, δεν είναι θέμα ηλικιών. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με νέες νοοτροπίες ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό στην χώρα μας και πρέπει να το αξιοποιήσουμε». Για την γενική οπτική του επανέλαβε ότι «θα δώσει έμφαση στον κοινωνικό κράτος και πρόσθεσε ότι πρέπει να έχουμε μία ισορροπημένη οικονομία με κοινωνική δικαιοσύνη». Για το κρίσιμο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων ανέφερε: «Έχω πει ξεκάθαρα ότι δεν είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θέλω να έχουμε συμπράξεις με ξένα πανεπιστήμια. Πρέπει να επενδύσουμε στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Τα δημόσια έχουν κάνει τεράστιο έργο και έχουν αναδείξει επιστήμονες που διακρίνονται στο εξωτερικό». Σημείωσε ακόμη ότι «θα έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα στους επόμενους μήνες, θα αρχίσουμε να χτίζουμε από τώρα με τη κοινωνία σε αμφίδρομη σχέση».

Σε ερώτηση για το που θα κατευθύνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση και με τα αίτια της εκλογικής ήττας απάντησε: «Είναι πολλοί οι λόγοι που ένα κόμμα έχασε την μισή του δύναμη. Σίγουρα το στοίχημα της απλής αναλογικής δεν πέτυχε. Δεν πιστεύω στην απλή αναλογική αλλά στην αυτοδύναμη σύγχρονη αριστερά και μόνο με ένα ισχυρό λαϊκό μήνυμα θα δει η χώρα αλλαγή απέναντι στους μηχανισμούς των συμφερόντων. Η παράταξη της αριστεράς πρέπει να μεγεθυνθεί. Η αριστερά δεν πρέπει να φοβάται την κανονικότητα, γιατί αυτό που ζούμε δεν είναι κανονικότητα με την ακρίβεια, τις καταστροφές, την έλλειψη ασφάλειας όπως έδειξε ακόμη και το περιστατικό με τους Κροάτες Χούλιγκαν». Κωδικοποίησε τις θέσεις του λέγοντας: «Κοινωνικό κράτος, δημόσια υγεία, πάταξη της διαπλοκής. Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει γείωση με την κοινωνία. Ο νέος κόσμος, τα μυαλά που έχουμε να γίνουν όχι μόνο μέλη αλλά να συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή πολιτικής».

Για τις εσωκομματικές διαδικασίες είπε: «Σέβομαι τα όργανα και τις καταστατικές διαδικασίες 100%, όμως θα πρέπει στην διαμόρφωση της πολιτικής να συμμετέχουν οι ομάδες μελών. Τα όργανα έχουν τεράστιο ρόλο να παίξουν αλλά θα πρέπει να διευκολύνουν την παραγωγή πολιτικής από τη βάση. Δεν πρέπει να παριστάνουμε ότι ξέρουμε τις λύσεις επειδή είμαστε ένα όργανο σε κλειστό χώρο».

Για τις εσωκομματικές έριδες μετά την εκλογή του σημείωσε: «Το κόμμα πρέπει να έχει ενιαίο πολιτικό λόγο. Προφανώς σε μία εκλογική διαδικασία μπορεί να υπάρχει και θέση για οργή, από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε νηφάλιοι και να υπηρετούμε τους λόγους που είμαστε στη πολιτική και είμαστε στην πολιτική για τους πολίτες». Είπε ακόμη ότι έχει ζητήσει να δει τα στελέχη του κόμματος ακόμη και τον Νίκο Φίλη που εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του: «Έχω ζητήσει να δω τον κ. Φίλη από κοντά και είπε ότι θα έλθει. Είπα ότι ξεσκονίζω το κόμμα και εδώ είμαι. Η αριστερά όμως είναι συντροφικότητα. Εγώ ασχολούμαι με τον κόσμο και απαντώ στον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να βλέπει το κόμμα σαν ιδιοκτησία. Ούτε εγώ θεωρώ ότι είμαι ιδιοκτήτης του κόμματος, είμαι υπηρέτης του κόμματος και νιώθω τεράστια ευθύνη. Δεν παριστάνω ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει στην σκέψη μου κίνδυνος διάσπασης». Όσο για το πότε θα γίνει το Συνέδριο του κόμματος απάντησε: «δεν ξέρω, θα συνεδριάσουν τα όργανα για το συνέδριο».

Για την ακρίβεια που πλήττει την κοινωνία ανέφερε: «Υπάρχουν ολιγοπώλια, φαίνεται από το ποσοστό κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Στο ρεύμα είναι γνωστό ότι υπάρχει ολιγοπώλιο. Μία από τις λύσεις είναι και η μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ στα καύσιμα. Ας αρχίσει πιλοτικά η κυβέρνηση από τις περιοχές που έχουν πληγεί και ας δούμε αν θα πετύχει. Στον Έβρο πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία για να ψωνίζουν».

Σε ερώτηση για την επενδυτική βαθμίδα και αν πρέπει να είναι βασικός στόχος απάντησε: «Επενδυτική βαθμίδα όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν να δουν αυξήσεις από το 2010; Η επενδυτική βαθμίδα είναι ευπρόσδεκτη, ωστόσο έχει γίνει στους ώμους του απλού πολίτη, με την συγκράτηση των αμοιβών, την υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους, την υποστελέχωση δικαστηρίων. Φτωχοποιήσαμε τον Έλληνα πολίτη και μέσω του πληθωρισμού για να κερδίσουμε την επενδυτική βαθμίδα».

Υπογράμμισε ότι «Θα δώσω έμφαση στο κοινωνικό κράτος το οποίο αποδομήθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης παρά τα εξαιρετικά δημοσιονομικά περιθώρια που είχε, πάει να ιδιωτικοποιήσει το κράτος αντί για να το φτιάξει. Χρηματοδοτούμε από το μέλλον των παιδιών μας. Τα έργα 500 εκατ. στην Θεσσαλία που δεν έγιναν θα μας κοστίσουν 2 δισ.. Η συνετή διαχείριση των πόρων μας και η ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας. Η κοινωνία αλλάζει από κάτω προς τα επάνω και όχι με ένα pass που σε κάνει εξαρτημένο. Δεν είναι δυνατόν να είμαι 35 ετών και να βλέπω ανθρώπους της ηλικίας μου να ζουν με τους γονείς τους. Στέγη, αποκέντρωση, πράσινη μετάβαση και κοινωνικό κράτος είναι βασικά στοιχεία».

Σε ερώτηση για το αν οι δαπάνες για το κοινωνικό κράτος θα επιφέρουν αύξηση της φορολογίας απάντησε: «Δεν υπάρχει ανάγκη για αύξηση της φορολογίας, έχει πληρώσει αρκετά ο κόσμος, οι επενδύσεις που θα γίνουν και η σωστή διαχείριση θα εξασφαλίσουν πόρους από το μέλλον όπως στην περίπτωση των έργων που δεν έγιναν και τώρα μας κοστίζουν περισσότερο».

Για τις δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη απάντησε: «Όχι δεν μπαίνουμε σε σκέψεις για αύξηση της φορολογίας των ελεύθερων επαγγελματιών, όσο και αν είναι προσιτός και φιλικός σε μένα ο κ. Θεοχάρης δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει λάθος, όπως όταν αντιπαρατεθήκαμε για τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της χώρας. Από την θέση που έχει να προσέχει λίγο παραπάνω για το τι λέει και τι εξαγγέλλει».

Για τα εθνικά θέματα είπε: «Ο διάλογος ειδικά μετά τους σεισμούς στην Τουρκία και την προσέγγιση είναι ευπρόσδεκτος, όπως είναι θετικό ότι έχουν μειωθεί οι παραβιάσεις στο Αιγαίο». Συμφώνησε με την παραπομπή στην Χάγη διευκρινίζοντας ότι «θα αφορά μόνο την διευθέτηση για υφαλοκρηπίδα - ΑΟΖ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσεις που προωθούν την ειρήνη και τα εθνικά μας συμφέροντα. Για εμάς αποτελούν κόκκινες γραμμές η εθνική κυριαρχία και η αποστρατικοποίηση των νησιών.

Απάντησε στα όσα είπε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί τοξικότητας: «Ο πρωθυπουργός που είπε τον Αλέξη Τσίπρα και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ εθνική εξαίρεση μιλάει για τοξικότητα; Συνήθως εκείνοι που μιλούν για τοξικότητα είναι οι ίδιοι τοξικοί».

Τέλος για το θέμα της στρατιωτικής του θητείας και αν θα καταταγεί απάντησε: «Θα πάω και είναι τιμή μου που θα πάω στον στρατό. Είμαι πολύ χαρούμενος. Θα πάω σύντομα, εφόσον συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος και μπουν τα πράγματα στην σειρά. Αν και δεν επιλέγω εγώ, ωστόσο θα ήθελα να πάω στην παραμεθόριο και σε ακριτικό νησί. Είναι συγκινητικό να μπορώ να ζω στην χώρα μου και να μπορώ να προσφέρω».

