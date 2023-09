Αθλητικά

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε, αλλά….τα κατάφερε κόντρα στον Ατρόμητο

Αν και τα βρήκε λίγο…δύσκολα, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει του Ατρόμητου και να πάρει το πολύτιμο «τρίποντο».

Σε ένα ματς-θρίλερ στην OPAP Arena, η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να ευστοχεί σε πέναλτι στο 90+5΄ και να «σφραγίζει» τη νίκη. Και τα υπόλοιπα γκολ σημειώθηκαν με πέναλτι, με τον Άμραμπατ να δίνει το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 31΄ και τον Αντζιέλσκι να ισοφαρίζει στο 89΄. Έτσι, η ΑΕΚ έφτασε τουε 11 βαθμούς σε 5 ματς της Super League, πέντε λιγότερους από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, που έχει ένα παιχνίδι περισσότερο.

Η ΑΕΚ ήταν απόλυτα κυρίαρχη στο α΄ ημίχρονο. Μπήκε από την αρχή με το γνωστό τέμπο που την χαρακτηρίζει και δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Άνοιξε το σκορ με τη συμπλήρωση του ημιώρου, όταν από φοβερό σουτ του Αραούχο στο δοκάρι, ο Τσακμάκης πήγε με δύναμη πάνω στο Μάνταλο, παραχωρώντας πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Άμραμπατ για το 1-0 στο 31΄. Η πιέση από πλευράς γηπεδούχων συνεχίστηκε και στο 41΄ χάθηκε τεράστια διπλή ευκαιρία με τον Πόνσε (απόκρουση Τσιντώτα) και τον Σιντιμπέ (αστόχησε στην ανυπεράσπιστη από τερματοφύλακα εστία). Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Πόνσε ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει το 2-0 , όμως τα σχέδιά του χάλασε ο Ασεβέδο που απέκρουσε πάνω στη γραμμή με το κεφάλι.

Ο ρυθμός και η ένταση της ΑΕΚ έπεσαν στο β΄ ημίχρονο, γεγονός που ο Αλμέιδα προσπάθησε να διορθώσει με... τετραπλή αλλαγή στο 60΄. Ο Ατρόμητος αδυνατούσε να γίνει απειλητικός, όμως στην ουσία είχε φέρει το ματς εκεί που ήθελε. Το 1-0 του έδινε το δικαίωμα να ελπίζει καθώς το ματς πλησίαζε προς το τέλος και ο Κόουλμαν με διαδοχικές επιθετικές αλλαγές, προσπάθησε να «χτυπήσει» το παιχνίδι. Όμως οι φιλοξενούμενοι δεν ήταν καθόλου καλοί στην επιθετικοί μετάβαση με αποτέλεσμα η Ένωση να ελέγχει άνετα το προβάδισμα. Όλα αυτά μέχρι το 79΄ όταν ο Στάνκοβιτς πραγματοποίησε απίθανη απόκρουση σε σουτ του Έντερ. Από το κόρνερ, ο Ατρόμητος σκόραρε, αλλά η φάση ελέγχθηκε από το VAR. Ήταν τόσο οριακή και δύσκολη, που το ματς διακόπηκε για αρκετά λεπτά, μέχρι ο έλεγχος να υποδείξει το οφσάιντ. Με την επανέναρξη, όμως ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Αντζιέλσκι από τον Σιντιμπέ. Μάλιστα ο Γάλλος αποβλήθηκε για εσκέμμενο φάουλ. Ο ίδιος ο «παθών» ανέλαβε την εκτέλεση και ισοφάρισε στο 89΄. Η ΑΕΚ είχε μείνει με δέκα παίκτες και το ματς είχε αρκετό χρόνο ακόμα, αφού ο διαιτητής υπέδειξε -αιτιολογημένα- δέκα λεπτά καθυστέρησης. Με τη σέντρα η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Έρλινγκμαρκ στον Μάνταλο και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς διαμόρφωσε το τελικό 2-1 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ακριβώς όπως και πέρσι, ο «Δικέφαλος» κατάφερε να «κλέψει» τη νίκη από τον Ατρόμητο, με πέναλτι στην εκπνοή του αγώνα.

Διαιτητής: Γιάννης Παπαδόπουλος

Κίτρινες: Κάλενς, Χατζισαφί - Ντε Μποκ, Τσακμάκης, Έρλινγκμαρκ

Κόκκινη: Σιντιμπέ (88΄)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ, Μήτογλου, Κάλενς, Χατζισαφί, Γιόνσον (83΄ Γαλανόπουλος), Άμραμπατ (60΄ Ζίνι), Πισάρο (60΄ Ελίασον), Μάνταλος, Αραούχο (60΄ Τσούμπερ), Πόνσε (60΄ Γκατσίνοβιτς)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Τσιντώτας, Κεχρίντα, Ασεβέδο, Τακμάκης, Ντε Μποκ, Έρλινγκμαρκ, Κουντέ (55΄ Καμαρά), Κουέν (46΄ Έντερ), Γιουμπιτάνα (69΄ Φριντγιόνσον), Βέργος (69΄ Αντζιέλσκι), Ρομπάιγ (55΄ Βαλένσια)