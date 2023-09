Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Μήτογλου εκτός Super Cup και “ντέρμπι αιωνίων”

Για ποιον λόγο ο Ντίνος Μήτογλου δεν θα αγωνιστεί στο Super Cup και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στην πρεμιέρα της Euroleague.

Η ατυχία «χτύπησε» τον Ντίνο Μήτογλου με τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας να επιβεβαιώνουν το χειρότερο σενάριο.

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ/σέντερ υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στο αριστερό γαστροκνήμιο (γάμπα), όπερ σημαίνει ότι θα μείνει... απενεργοποιημένος για πάνω από τρεις εβδομάδες.

Μετά τα δυσάρεστα νέα, ο Μήτογλου δεν θα απουσιάσει μόνο από τον σημερινό ημιτελικό του Super Cup, απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά θα χάσει όλη τη διοργάνωση και φυσικά το ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, στην πρεμιέρα της Euroleague (6 Οκτωβρίου).

Ο «πράσινος» φόργουορντ/σέντερ θα αρχίσει άμεσα θεραπευτική αγωγή και η κατάσταση του θα επανεκτιμάται συνεχώς.