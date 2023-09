Κοινωνία

Εύβοια - Πτώση ελικοπτέρου: δεύτερη ημέρα ερευνών για τον πιλότο

Αγωνιώδης αναζήτηση του χειριστή του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην θάλασσα, το πρωί της Πέμπτης.

Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του πιλότου και του ελικοπτέρου που έπεσε στην θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αχλάδι της Εύβοιας.

Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο από θαλάσσης, αέρος και ξηράς. Σε αυτές συμμετέχουν και βατραχάνθρωποι της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι και επιβιβάστηκαν στα φουσκωτά του Λιμενικού για να ξεκινήσουν τις δικές τους έρευνες.

Δύο είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη που αναζητούν τα συντρίμμια και ίχνη του πιλότου: ότι η θάλασσα είναι γεμάτη λάσπη από τα φερτά υλικά που έχουν κατεβάσει τα ποτάμια από το βουνό και ότι στην περιοχή της συντριβής του ελικοπτέρου το βάθος της θάλασσας ξεπερνά τα 40 μέτρα.

Ένα σημείο στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη βάση είναι το πώς τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα που υπάρχουν στην περιοχή μπορεί να έχουν μετακινήσει τα συντρίμμια η και την άτρακτο του ελικοπτέρου. Για αυτό και η έρευνα έχει διευρυνθεί σε ότι αφορά το μέγεθος της περιοχής σε σχέση με το σημείο που έχουν υποδείξει οι αυτόπτες μάρτυρες.

Η πτώση και οι περιγραφές

Το ιδιωτικό Augusta 109 έπεσε στα νερά του Αιγαίου, στα ανοιχτά της παραλίας Αχλάδι στη Βόρεια Εύβοια.

«Έπινα καφέ 10:15 περίπου και άκουσα το ελικόπτερο ερχόταν από την παραλία της Αγίας Άννας βγαίνω έξω στη βεράντα και το είδα που πήγαινε 50 μέτρα κατέβαινε στα πέντε δέκα μέτρα λέω αυτό τι κάνει εδώ πέρα και ξαφνικά ακούμε ένα μπαμ και χάθηκε» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο κυβερνήτης Μιχάλης Λάμπος με κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης ενημέρωσε ότι το δρομολόγιό του θα ξεκινήσει από Αφίδνες Αττικής, ότι θα κάνει μία στάση στο Μαντούδι και ότι σκοπεύει να καταλήξει στη Βιομηχανική περιοχή του Βόλου με έναν επιβάτη ενώ θα επέστρεφε με δύο.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε στις 08:00 το πρωί από τις Αφίδνες. Στις 08:45 επικοινώνησε με τον Πύργο Ελέγχου.

«Πάω για Μαντούδι», είπε ο πιλότος που προσγειώθηκε στις 9 στο Μαντούδι.

Στις 10: 13 αποφασίζει να απογειωθεί από Μαντούδι προς Βόλο, αν και οι καιρικές συνθήκες εκείνη την ώρα δεν το ευνοούν λόγω καταιγίδας , χαμηλής ορατότητας κάτω από 200 μέτρα , ισχυρής βροχόπτωσης και χαμηλής νέφωσης σχεδόν μέχρι την επιφάνεια του εδάφους .

Στις 10:30 χάθηκε το ίχνος από το ραντάρ και η επικοινωνία

«Είχε τόσο πολύ καταιγίδα που δεν γνώριζαν ήταν στρατιωτικό ή ιδιωτικό δεν μπορούσες να το ξεχωρίσεις θέλω κάτι συμβαίνει και πήρα το 112 πριν το θόρυβο έσβησε η μηχανή έπαυσε δεν άκουσα τη μηχανή και άκουσα το θόρυβο και χάθηκε...».

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, περιέγραψε ότι, «πλησιάσαμε, φτάσαμε στη θάλασσα δώσαμε πρόσβαση και στην ΕΜΑΚ με μηχανήματα μας. Τα νερά είναι εξαιρετικά θολά τα νερά είναι καφέ οπότε κατά την άποψη μου πιο πιθανό είναι να βρούνε κάποιο συντρίμμι που θα είναι από πλαστικό και θα επιπλεύσει και θα τους κατευθύνει παρά να κάνουν υποβρύχια αναζήτηση βατραχάνθρωποι».

Ο κλειστός καιρός και η χαμηλή νέφωση μπορούν σύμφωνα με τους ειδικούς να προκαλέσουν οπτική παραίσθηση στους κυβερνήτες

«Από το οπτικό υλικό βλέπουμε ένα ελικόπτερο να κινείται χαμηλά σε περιοχή. Οι χειριστές έχουν σε αυτές τις συνθήκες μια οπτική παραίσθηση νομίζουν ότι εκεί που είναι η θάλασσα είναι ο ουρανός και κει που είναι ο ουρανός η θάλασσα με αποτέλεσμα στις περισσότερες των περιπτώσεων οι χειρισμοί να οδηγούν σε πτώση στη θάλασσα», δηλώνει ο Γρηγόρης Κωσταντέλος.

Η επιλογή να κινηθεί ο πιλότος με κακοκαιρία κάτω από τον καιρό και τα σύννεφα σε χαμηλό ύψος μπορεί να επέβη μοιραία.

«Ο καιρός δεν ήταν σε κατάσταση να εκτελέσει ασφαλή πτήση εξ όψεως είναι περιβάλλον πτήσης δι οργάνων να πάρει μεγάλο ύψος για να φτάσει στο προορισμό του με χρήση αεροδιάδρομων και ύψη που απέχουν από θάλασσα ή λόφο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ευθύνη εκτέλεσης πτήσεων έχουν σε εμπορικές και ιδιωτικές οι κυβερνήτες που συλλέγουν τα μετεωρολογικά δεδομένα κι επιλέγουν το δρομολόγιο που θα ακολουθήσουν.

