Αιγάλεω: Φωτιά σε διαμέρισμα - Φόβοι για εγκλωβισμένους ενοίκους

Πώς προκλήθηκε η φωτιά στο διαμέρισμα λίγο μετά τις 7 το πρωί της Παρασκευής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην οδό Μυκηνών, στο Αιγάλεω.

Στο σημείο έσπευσαν λίγο μετά τις 7 το πρωί 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο. Ο δρόμος έχει αποκλειστεί.

Στο διαμέρισμα βρίσκονταν δύο ηλικιωμένοι ενώ στον κάτω όροφο ζει η κόρη του ζευγαριού, η οποία επίσης βρισκόταν στο διαμέρισμα των γονιών της.

Μάλιστα, υπήρξε φόβος λόγω ύπαρξης φιαλών υγραερίου στην περιοχή. Απεγκλωβίστηκαν εκτός από τους ενοίκους και ορισμένα γατάκια και ένα σκυλάκι.

Είναι όλοι καλά στην υγεία τους, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

