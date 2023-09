Οικονομία

Σκρέκας: Συνεχείς έλεγχοι για αισχροκέρδεια - “Φυσιολογική” η τιμή του ελαιόλαδου

Τι είπε ο Υπ. Ανάπτυξης στον ΑΝΤ1 για τους ελέγχους στην αγορά για κερδοσκοπία, τα πρόστιμα που επιβάλλονται, αλλά και τις τιμές σε λαχανικά, λάδι και γάλα. Ποιο “παράθυρο” άφησε για το Market Pass.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Παρασκευή ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, ο οποίος δέχθηκε βροχή ερωτήσεων για την ακρίβεια και τα κρούσματα αισχροκέρδειας στην αγορά.

Ο Υπ. Ανάπτυξης είπε ότι είναι συνεχείς οι έλεγχοι για αισχροκέρδεια και επιβάλλονται πρόστιμα διπλάσια του οφέλους που θα είχαν οι επιχειρήσεις εάν εκμεταλλεύονταν την κατάσταση και πωλούσαν σε υψηλότερες τιμές τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

«Θα είμαστε αμείλικτοι σε τέτοια θέματα», ανέφερε ο Κώστας Σκρέκας, ο οποίος επεσήμανε ότι «απαιτούμε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να κάνει ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα. Δεν γίνονται τώρα οι έλεγχοι. Το 2021 και 2022 αυξήθηκε το ρεύμα και οι πρώτες ύλες και αυξήθηκαν οι τιμές. Τώρα που μειώνονται τα κόστη στο ρεύμα και στις πρώτες ύλες, τώρα είναι που μπορούμε να βρούμε περιπτώσεις αισχροκέρδειας και κρούσματα “πληθωρισμού της απληστίας”».

Σχετικά με την τιμή του ελαιόλαδου και τις εκτιμήσεις για άνοδο του και πάνω απο τα 15 ευρώ ανά λίτρο, ο Κώστας Σκρέκας ανέφερε ότι «η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού ασχολείται με την τιμή του ελαιόλαδου. Εταιρείες ισπανικές, ιταλικές και άλλες που τυποποιούν ελαιόλαδο, αγοράζουν με χοντρική τιμή στα 9 ευρώ, από όπου βρουν λάδι, αγοράζουν με 9 ευρώ από τον παραγωγό ή το ελαιοτριβείο. Η λιανική τιμή είναι στα 11 και 12 ευρώ, που σημαίνει ότι η υψηλή τιμή δεν έχει περάσει στο ράφι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς; Να προσδιορίσουμε και να αλλάξουμε τις τιμές παγκοσμίως του ελαιολάδου; Αδύνατον!».

Προσέθεσε ότι «Στον παραγωγό δεν μπορούμε να επιβάλουμε πλαφόν. Όμως, ελέγχουμε το περιθώριο κέρδους και έχουμε νομοθετήσει ότι εταιρεία που πουλά βασικά είδη για το νοικοκυριό δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από όσο είχε το 2021. Έχουμε στείλει ελέγχους σε εταιρείες και τυποποιητήρια».

Για το γάλα ανέφερε ότι «μπορεί κάποιος να βρει ένα γάλα ιδιαίτερης ετικέτας, σε τιμή 2,20 ευρώ το λίτρο, αλλά το φρέσκο γάλα που πίνουν οι περισσότεροι έχει τιμή έως 1,40 ευρώ το λίτρο».

Για τις τιμές στα λαχανικά, ο Κώστας Σκρέκας ανέφερε ότι «σήμερα η ντομάτα πωλείται 1,50-2,50 ευρώ το κιλό στις λαϊκές αγορές. Γίνεται έλεγχος στην κεντρική λαχαναγορά και σύγκριση με αντίστοιχες αγορές της νότιας Ευρώπης. Την τελευταία εβδομάδα μειώνονται οι τιμές των λαχανικών».

Ο υπουργός Ανάπτυξης υποστήριξε ότι «Αν μειώσουμε το ΦΠΑ θα αυξηθεί ο πληθωρισμός» και ότι «η μείωση του ΦΠΑ των τροφίμων στην Ισπανία δεν έχει περάσει στον καταναλωτή. Είναι ακριβότερα τα προϊόντα εκεί, έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό από ότι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουν επιβληθεί πλαφόν και πρόστιμα σε εταιρείες που παρανομούν. Το πρόστιμο είναι δύο φορές μεγαλύτερο από το προσδοκώμενο κέρδος που θα είχε αν πουλούσε τα προϊόντα με τις παραπάνω τιμές».

Ερωτηθείς για το κατά πόσον μπορεί να υπάρξει παράταση σε μέτρα, ο Κώστας Σκρέκας είπε πως «το “Καλάθι του νοικοκυριού’ συνεχίζεται kai αν ανακαλύψουμε τεράστιες ζημιές στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία, θα αναθεωρήσουμε και το Market Pass».





