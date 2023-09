Τύπος - Τουρκία: “Ναι” στην Σουηδία για το ΝΑΤΟ

Τι αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την αλλαγή της στάσης της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ και την έγκριση της προμήθειας στην Ελλάδα F-35 από τις ΗΠΑ.

Η Τουρκία επικυρώνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αναφέρει ο τουρκικός Τύπος.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, τουρκικές δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν στον Αμερικανό γερουσιαστή Μπεν Κάρντιν ότι η υποψηφιότητα της Σουηδίας για το ΝΑΤΟ θα επικυρωθεί στο τουρκικό κοινοβούλιο και μάλιστα μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

