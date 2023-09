Κοινωνία

Κομμάτι οροφής λεωφορείου έπεσε στο κεφάλι γυναίκας! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το ατύχημα μέσα στο αστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό νεαρής γυναίκας.

-

Ατύχημα εντός λεωφορείου του ΟΑΣΘ, και συγκεκριμένα στη γραμμή 18, συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (28/9), με θύμα μια νέα γυναίκα που επέβαινε σε αυτό.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, αποκολλήθηκε ένα μεγάλο τμήμα της οροφής του οχήματος και έπεσε στο κεφάλι της.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών, κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έσπευσε και δικυκλιστής διασώστης. Όπως διαπιστώθηκε, η γυναίκα δεν έχρηζε ανάγκης νοσηλείας ή Πρώτων Βοηθειών.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Αγγελόπουλος: “η μητέρα μου δεν έχει πεθάνει…” (βίντεο)

Βρετανικό Μουσείο: Σκάνδαλο με αγορά αγαλματίδιου

ΗΠΑ: Θανατοποινίτης δεν θα εκτελεστεί γιατί “δεν μπορεί να κατανοήσει” την ποινή του