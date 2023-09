Αθλητικά

Δολοφονία Κατσούρη: Η ΕΔΕ για το φιάσκο με τους Κροάτες χούλιγκαν

Τα λάθη, η έλλειψη εμπειρίας και οι εντολές που δεν δόθηκαν ποτέ

Σχεδόν δύο μήνες μετά τα αιματηρά επεισόδια μεταξύ χούλιγκαν και τον θανάσιμο τραυματισμό του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, την αλυσίδα επιχειρησιακών λαθών και παραλείψεων της ΕΛ.ΑΣ., που ανέδειξε σε πρώτο χρόνο η δημοσιογραφική έρευνα, έρχονται να επιβεβαιώσουν ή και να ενισχύσουν τα υπομνήματα των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., που ελέγχονται πειθαρχικά στο πλαίσιο της ένορκης διοικητικής εξέτασης.

Η έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση έχει ολοκληρωθεί ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο, εκκρεμεί η έκδοση του τελικού πορίσματος από τον διενεργών την ΕΔΕ αντιστράτηγο Λευτέρη Γκαρίλα.

Μεταξύ όσων έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις είναι ο επικεφαλής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ) Αστέριος Ματζιώκας, οι βοηθοί του Δημήτρης Δάβαλος και Βασίλης Καλαμπόκης, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του αρχηγείου Ματθαίος Γιαννούλης και ο διοικητής της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (ΥΑΒΑΧ) Κώστας Χριστόλογλου.

Στο κάδρο των ευθυνών

Πλην του ΓΑΔΑρχη, οι υπόλοιποι έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της εις βάρος τους πειθαρχικής έρευνας. Στα υπομνήματά τους κάποιοι από τους ελεγχόμενους βάζουν στο κάδρο των ευθυνών τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Λάζαρο Μαυρόπουλο, τον γενικό επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος Νίκο Σπανουδάκη, καθώς και τον γενικό γραμματέα Δημόσιας Τάξης Μανώλη Λογοθέτη, καθιστώντας την υπόθεση έναν δυσεπίλυτο γρίφο για την ηγεσία της λεωφόρου Κατεχάκη.

Οι συγκρούσεις χούλιγκαν της κροατικής Ντιναμό Ζάγκρεμπ και του Παναθηναϊκού με οπαδούς της ΑΕΚ έξω από την «OPAP Arena» έγιναν το βράδυ της 7ης Αυγούστου και ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ήταν ήδη από τις 4 Αυγούστου ενήμερη για την επικείμενη μετακίνηση των 120 σκληρών Κροατών από το Ζάγκρεμπ στην Αθήνα, όσο και για τα σχέδια αντίδρασης που κατέστρωναν οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί της ΑΕΚ. Επιχειρησιακά λάθη, έλλειψη εμπειρίας και πρωτοβουλιών, ασαφείς εντολές είχαν ως συνέπεια τα μέλη του συνδέσμου φανατικών οπαδών της Ντιναμό, γνωστά ως Bad Blue Boys, να διασχίσουν ανενόχλητα όλη τη χώρα πριν καταλήξουν στη Νέα Φιλαδέλφεια και συγκρουστούν με οπαδούς της ΑΕΚ, που εν τω μεταξύ είχαν οργανωθεί και τους περίμεναν.

Αποκαλυπτικό είναι το περιεχόμενο υπομνήματος που κατέθεσε στο πλαίσιο της ΕΔΕ ο προϊστάμενος της ΓΑΔΑ, Αστέριος Ματζιώκας. Επισημαίνει ότι το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. ήταν ήδη από την 25η Ιουλίου ενήμερο για την επικινδυνότητα του αγώνα, καθώς και ότι στις 4 Αυγούστου η ηγεσία του σώματος ενημερώθηκε εγγράφως και για την επικείμενη άφιξη στη χώρα 200 οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Μνημονεύει, μάλιστα, τους αποδέκτες του εγγράφου, στους οποίους συγκαταλέγονται ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ο υπαρχηγός του σώματος, αλλά και ο διενεργών την ΕΔΕ, για τον οποίο μάλιστα έθεσε θέμα εξαίρεσης.

«Ουδέποτε μου δόθηκε εντολή να ακινητοποιήσω τα οχήματα των Κροατών. Ουδέποτε μου δόθηκε η εντολή να ενισχύσω με αστυνομικές δυνάμεις τα διόδια της Ελευσίνας».

Ο κ. Ματζιώκας σχολιάζει δηκτικά και το γεγονός ότι η μόνη εντολή του αρχηγείου προς τις υφιστάμενες διευθύνσεις, μεταξύ των οποίων και η ΓΑΔΑ, ήταν οι πληροφορίες για τις κινήσεις των Κροατών «να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό των επιβαλλόμενων μέτρων». Επισημαίνει ακόμη ότι ενώ το γραφείο της Interpol Μαυροβουνίου έστειλε σήμα ενημερώνοντας για την κάθοδο των Κροατών στις 10.25 το πρωί της 7ης Αυγούστου, το αρχηγείο απέστειλε μια «τυπική, γενική διαταγή» αρκετές ώρες αργότερα. «Η καθυστέρηση των έξι ωρών δεν συμβαδίζει με το κατεπείγον του θέματος», παρατηρεί ο κ. Ματζιώκας.

Στην απουσία εντολών από την ηγεσία αποδίδει τα γεγονότα και ο 1ος βοηθός ΓΑΔΑ, Δημήτρης Δάβαλος. «Ουδέποτε μου δόθηκε εντολή προκειμένου να ακινητοποιήσω τα οχήματα των Κροατών. Ουδέποτε μου δόθηκε η εντολή να ενισχύσω με αστυνομικές δυνάμεις τα διόδια της Ελευσίνας», αναφέρει στο υπόμνημά του. Επιρρίπτει ένα μερίδιο ευθύνης στον άμεσο προϊστάμενό του κ. Ματζιώκα, σημειώνοντας ότι «είχε την πεποίθηση, με βάση τις πληροφορίες που είχε λάβει, ότι προορισμός των Κροατών ήταν το γήπεδο του Παναθηναϊκού».

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί απέσυρε τη μοναδική διμοιρία που βρισκόταν νωρίτερα έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, ο κ. Δάβαλος αναφέρει στο υπόμνημά του πως αυτό έγινε με την έγκριση του επικεφαλής της ΓΑΔΑ, προκειμένου αυτή να βρίσκεται «πλησίον του συνδέσμου οπαδών του Παναθηναϊκού στον Αρειο Πάγο».

Ο δεύτερος βοηθός ΓΑΔΑ, ταξίαρχος Βασίλης Καλαμπόκης, γράφει στο δικό του υπόμνημα ότι με δική του πρωτοβουλία ενισχύθηκαν με δύο ομάδες ΟΠΚΕ οι δυνάμεις που είχαν διατεθεί στα διόδια της Ελευσίνας, προκειμένου να ακινητοποιήσουν το κονβόι με τους Κροάτες. Και ότι αρκετές ώρες αργότερα και μη έχοντας πληροφορίες για τις κινήσεις των χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και με την «παρότρυνση» του κ. Δάβαλου, αποφάσισε να τις αποσύρει. «Η εντολή δόθηκε μέσω Κέντρου. Θα μπορούσαν, αν διαφωνούσαν, να ανακαλέσουν την εντολή μου», σημείωσε, σύμφωνα με την kathimerini.gr

Κάλεσμα για συγκέντρωση

Ο μέχρι πρότινος προϊστάμενος της αρμόδιας Yποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας, Κώστας Χριστόλογλου, με τη σειρά του παραθέτει λεπτομερώς τις ενέργειες της υπηρεσίας του ενόψει της άφιξης των Κροατών Bad Blue Boys, για να καταλήξει στην επισήμανση πως η υπηρεσία του «δεν είναι αρμόδια για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τον εν γένει συντονισμό των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας». Προηγουμένως, πάντως, επισήμανε μέσω του υπομνήματός του ότι για την είσοδο των Κροατών ενημέρωσε τον αναπληρωτή διοικητή της Ασφάλειας Αττικής. Υπογράμμισε ακόμη ότι η υπηρεσία του κατάφερε να πληροφορηθεί ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ είχαν μάθει για το ενδεχόμενο άφιξης των Κροατών και είχαν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από την «OPAP Arena».

Τέλος, ο αναπληρωτής διοικητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορίνθου υποστηρίζει ότι το σήμα του αρχηγείου έφτασε στην υπηρεσία του την επομένη των αιματηρών επεισοδίων και θέτει το ερώτημα γιατί οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. δεν απαγόρευσαν την είσοδο των Κροατών προτού αυτοί διασχίσουν τον μεθοριακό σταθμό της Κακαβιάς, όπως εξάλλου προβλέπει ο κώδικας συνόρων Σένγκεν για περιπτώσεις απειλής της δημόσιας τάξης.

Μαίνεται «πόλεμος» στο εσωτερικό της αστυνομίας

Το τσεκούρι του πολέμου έχει ξεθάψει ο αστυνομικός διευθυντής Ματθαίος Γιαννούλης, που υπηρετούσε στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης του αρχηγείου και ελέγχεται πειθαρχικά για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο της ΕΔΕ.

Στις 4 Σεπτεμβρίου κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών μήνυση κατά του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, του προϊσταμένου του Επιτελείου και διενεργών την ΕΔΕ καθώς και του γενικού επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος. Τους κατηγορεί μεταξύ άλλων για παράβαση καθήκοντος όπως επίσης και για αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης. Tο σκεπτικό του είναι ότι ενώ είχαν ενημερωθεί από τον ίδιο για τις κινήσεις των Κροατών χούλιγκαν έβαλαν στο αρχείο τα επίμαχα πληροφοριακά δελτία και για να αποσείσουν τις ευθύνες τους διέταξαν ΕΔΕ, την οποία ανέλαβε να φέρει εις πέρας ο Λευτέρης Γκαρίλας, Νο 3 στην ιεραρχία. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Γιαννούλη, ο κ. Γκαρίλας έχει ευθύνη για όσα συνέβησαν την 7η Αυγούστου.

Ο κ. Γιαννούλης παραθέτει μια σειρά από έγγραφα που συνέταξε για το θέμα και κοινοποίησε στα κορυφαία στελέχη του Σώματος, αναφέροντας ότι «επέδειξαν αδιαφορία στην εκτέλεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος». Για τον αρχηγό χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή φρασεολογία λέγοντας ότι «η απελπισία του μπροστά στο ενδεχόμενο να του ζητείτο η παραίτησή του και να απολέσει τον θώκο του τον ανάγκασε να διατάξει τη διενέργεια ΕΔΕ». Η μηνυτήρια αναφορά της 4ης Σεπτεμβρίου ήγειρε και θέμα εξαίρεσης του επιφορτισμένου με την ΕΔΕ κ. Γκαρίλα, νομικό ζήτημα στο οποίο απάντησε εμμέσως πλην σαφώς ο ίδιος ο κ. Γκαρίλας.

Αστυνομικός διευθυντής κατηγορεί, μεταξύ άλλων, τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. για παράβαση καθήκοντος, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή φρασεολογία.

Συνέταξε εμπιστευτικό έγγραφο προς τον αρχηγό κ. Λάζαρο Μαυρόπουλο υποδεικνύοντας τα επιχειρήματα με τα οποία θα μπορούσαν να αποδομηθούν οι ισχυρισμοί του κ. Γιαννούλη. Επισημαίνει πως η κοινοποίηση της αλληλογραφίας στα υπασπιστήριά τους, δεν σημαίνει ότι έλαβαν γνώση του περιεχομένου της. Αναφέρει ακόμα ότι ο κ. Γιαννούλης περιορίστηκε σε γενικού χαρακτήρα οδηγίες και εντολές για την αντιμετώπιση των χούλιγκαν. Τέλος, ο κ. Γκαρίλας απαντά στην κριτική για την απόφαση να μη συγκληθεί το Συμβούλιο Κρίσεων με το επιχείρημα ότι «η διαχείριση ορισμένων δεκάδων οπαδών ήταν εξαιρετικά εύκολη εάν υπήρχε ο κατάλληλος συντονισμός».

Με βάση τα παραπάνω, ο αρχηγός και λόγω αρμοδιότητας ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης Μανώλης Λογοθέτης απέρριψαν το αίτημα εξαίρεσης, γεγονός που ώθησε τον αστυνομικό διευθυντή κ. Γιαννούλη να καταθέσει νέα μηνυτήρια αναφορά στις 27 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά στρέφει τα πυρά του και κατά του κ. Λογοθέτη για το γεγονός ότι δεν εξαίρεσε τον κ. Γκαρίλα. «Είναι γιατρός και στερείται νομικών γνώσεων», σημειώνει μεταξύ άλλων στην αναφορά του για τον κ. Λογοθέτη.

