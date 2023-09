Υγεία - Περιβάλλον

Καρκίνος: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του

Σκοπός είναι να διαμορφωθούν από κοινού πολιτικές, προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και της φροντίδας ασθενών στη χώρα μας.

Συνάντηση με τους εκπροσώπους της All Can Greece, της ελληνικής πλατφόρμας διαλόγου όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τον καρκίνο, είχε ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης με τη συμμετοχή και της Γενικής Γραμματέως Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα θέματα που απασχολούν τους ασθενείς, τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες της υγείας σε ότι αφορά στην φροντίδα των ασθενών και την αντιμετώπιση του καρκίνου. Οι παριστάμενοι εξέφρασαν στον Υπουργό τη βούλησή τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία τους. Σκοπός είναι να διαμορφωθούν από κοινού πολιτικές, προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και της φροντίδας ασθενών στη χώρα μας.

Από την πλευρά του ο κ.Χρυσοχοϊδης τους ενημέρωσε πως αποτελεί προτεραιότητα, τόσο του ίδιου όσο και του υπουργείου, η δημιουργία Εθνικού Σχεδίου και Εθνικού Συμβουλίου για τον καρκίνο, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα το Εθνικό Μητρώο.

Επιπλέον, τους ζήτησε να συνεργαστούν πιο στενά και να του καταθέσουν εμπεριστατωμένα δεδομένα και υλοποιήσιμες προτάσεις, που θα βοηθήσουν στη χάραξη στρατηγικών και τη διαμόρφωση πολιτικών για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των ασθενών με καρκίνο.

