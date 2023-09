Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Εφετείο: Ομόφωνα ένοχος ο πιλότος για τον φόνο της Καρολάιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ποινή επέβαλε το Μιεκτό Ορκωτό Εφετείο για "ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα που έχουν γίνει στον κόσμο", όπως είπε ο Εισαγγελέας.

-

Σε ομόφωνη απόφαση για ενοχή του συζυγοκτόνου πιλότου, όπως και σε πρώτο βαθμό, κατέληξε πριν από λίγο το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας. Αυτό σημαίνει ότι ο καταδικασθείς ως συζυγοκτόνος πρωτοδίκως είναι αντιμέτωπος με ισόβια και πολυετή κάθειρξη.

Του επιβλήθηκε ακριβώς ίδια ποινή με το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, δηλαδή Ισόβια συν 11,5 χρόνια κάθειρξης και πρόστιμο 21.000 ευρώ, ενώ απορρίφθηκε το αίτημα του για αναγνώριση ελαφρυντικών.

Ο ίδιος απουσιάζει και σήμερα από τη δικαστική αίθουσα.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου αιτήθηκε το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου λέγοντας πως ήταν «φιλόζωος, άριστος μαθητής και καλό παιδί»!

Ο εισαγγελέας ήδη ζήτησε να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό , πρόταση που αν «υιοθετηθεί και από το δικαστήριο οδηγεί στην επικύρωση της πρωτόδικης ποινής της ισόβιας κάθειρξης





Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια - Πτώση ελικοπτέρου: δεύτερη ημέρα ερευνών για τον πιλότο

Βρετανικό Μουσείο: Σκάνδαλο με αγορά αγαλματίδιου

ΗΠΑ: Θανατοποινίτης δεν θα εκτελεστεί γιατί “δεν μπορεί να κατανοήσει” την ποινή του